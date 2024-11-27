館長自爆作過職棒簽賭　時力列「六黑手」：仍在影響台灣政壇

▲館長陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

我國於12強棒球賽事拿下冠軍，全台掀起棒球熱，而網紅「館長」陳之漢日前自爆曾為了賺佣金做過球版（簽賭），掀起中華職棒球迷長久以來的傷痛，引發討論。時代力量今（27日）也列出曾與假球案牽連的六位政壇要角，包含顏清標、蔡咏鍀、陳盈助、林水樹、蔡政宜與吳健保。時力指出，假球案，是球迷心中永遠的痛的，差點毀了台灣棒球，能有今天的這座冠軍，是多麼不容易的一件事。無數的前人殞落、無數的球員挺過，台灣棒球才有今天的榮景。

時力表示，館長這句話引起軒然大波，原因很簡單：地下簽賭所引發的假球風波，差點就永遠毀了台灣棒球。有些人可能會說，那又如何？看到如今台灣棒球的榮景，應該代表那些摧毀台灣棒球的黑暗勢力，早已消失殆盡，離開檯面了吧？事實是，這些職棒簽賭的背後黑手，至今仍用各種方式影響著台灣政壇。

顏清標在1997年，曾被球員、嘉義蕭家班蕭登獅（判刑兩年六月）指控操盤職棒簽賭打假球，被檢方列為關鍵證人傳喚。其子顏寬恒為現任立法委員、顏莉敏為現任台中市議會副議長。

根據媒體報導，「黑義」蔡咏鍀於2007年擔任北港鎮鎮民代表大會主席期間，涉入全國規模最大運動簽賭集團的不法業務，每日簽賭金破億、每月累計金額更高達30億，並爆出集團疑似收買洋將打假球。其胞姊蔡春綢為民眾黨2024年不分區立委第11名。

陳盈助1999年，涉嫌操縱職棒球員打假球遭起訴，其後經營海外博奕事業，對於藍綠白政治人物多有捐獻，近期被爆出資助民眾黨黨部裝修費用300萬元。

林水樹是縱貫線黑道教父，有殺人未遂、賭博、偽造文書向農會超貸等多項前科，與嘉義「蕭家班」蕭登獅、陳盈助、台中顏清標等人，被稱為職棒簽賭案的幕後要角，現為嘉義區漁會榮譽理事長，其侄林俊雄為現任東石鄉長，其女林佳瑩曾任東石鄉長。

外號「雨刷」的蔡政宜2002年起涉入職棒簽賭，透過送錢、酒店招待等方式收買球員打假球，判刑3年8個月定讞。 2022年，雨刷參選嘉義縣議員以第一高票當選，胞妹蔡淑惠為現任東石鄉民代表。2023年，時代力量曾揭露，民進黨立法委員候選人蔡易餘「海區農漁民聯合競選後援會」就設在蔡政宜服務處現址。

2007年起，國民黨籍台南縣議會議長吳健保以暴力恐嚇手段，威脅球員配合。曾因操控球隊失敗輸錢，將球員召喚到議長服務處等地，以辱罵三字經、作勢毆打球員、摔酒瓶等方式警告球員。其子吳禹寰為現任台南市議員。

時代力量表示，每個台灣人，都有屬於自己的棒球回憶，但對某些人來說，這個回憶曾因為假球案蒙上一層厚厚的灰，更讓台灣棒球一度走入黑暗期，假球案，是台灣棒球迷心中永遠的痛的，也是我們絕不能再重來的經驗。寫下這些人名，是為了要提醒大家：能有今天的這座冠軍，是多麼不容易的一件事。無數的前人殞落、無數的球員挺過，台灣棒球才有今天的榮景。

時代力量強調，要記住奪冠當下的榮耀，但也不能遺忘這段不堪的過往，才能記取教訓、拒絕任何黑金再玷污棒球，讓台灣棒球繼續驕傲的走下去。