陳傑憲遊行揮手「他驚見1細節有夠大」　球迷心疼：奪冠值得了

▲林家正、陳傑憲出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

12強冠軍「棒球英雄台灣尚勇」昨（26日）帥氣遊行，萬人歡呼非常壯觀。有球迷發現，陳傑憲手上的繭很厚，而這屆以打擊6成25奪下MVP，讓原PO心疼直呼「背後的辛酸血淚一定不是一般人能體會的！」其他網友也回應，「之前有次賽後還拍到他那個繭的地方有血，運動員真的都很辛苦！」

一名網友在Threads細微觀察表示，看到陳傑憲在遊行車上露出燦笑，並頻頻揮手向球迷致敬，但原PO意外發現他手掌上的繭超級厚，讓他揪心直呼「12強比賽能有6成25的打擊率，背後的辛酸血淚一定不是一般人能體會的！」

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另一名球迷同樣在Threads直呼，同樣拍到陳傑憲的厚實右手，「第一張陳傑ㄒㄩㄢˋ頭沒轉過來，但我拍到了手上的繭有夠大，真的很辛苦，但如今成為世界第一都值得了！」

底下網友「三分砲的背後不知道有幾萬次的揮擊練習」、「版主觀察真入微，這樣就更明白傑憲的努力與付出」、「之前有次賽後還拍到他那個繭的地方有血，運動員真的都很辛苦」、「內野手手上的繭會更厚」、「果然是台上一分鐘，台下十年功」、「破繭而出，蓋世英雄」、「曾經在台南球場跟傑憲還有其他球員擊掌過，感覺到傑憲手上的繭比其他人的更厚更粗糙」。

除了棒球，網友也直呼每項運動背後都充滿著高壓與淚水，「每個運動選手身上因為訓練而產生的痕跡，每次看到既心疼又欽佩，柔道選手的耳朵也是」、「每一個運動員都是經歷這種艱辛訓練的，所以就算是比賽倒數第一名的運動員也是值得我們的掌聲，我曾經是保齡球運動員，手指都歪掉了」。