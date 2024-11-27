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美國聯邦參議員莫克利訪台　林佳龍：盼打造更加安全民主供應鏈

▲▼賴清德、林佳龍接見美國聯邦參議員兼「國會與行政部門中國委員會」共同主席莫克利（Jeff Merkley）。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲賴清德、林佳龍接見美國聯邦參議員兼「國會與行政部門中國委員會」共同主席莫克利（Jeff Merkley）。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍昨陪同總統賴清德接見美國聯邦參議員兼「國會與行政部門中國委員會」共同主席莫克利（Jeff Merkley），並於中午款宴莫克利主席，這也是莫克利時隔24年後首次訪台。林佳龍表示，莫克利主席是台灣長期的好朋友，多次以實際行動表達對台灣的支持，也祝福台美友誼長存。
 
莫克利是民主黨籍的奧勒岡州聯邦參議員，近年他與即將擔任美國國務卿的共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）共同提出《台灣關係加強法案》，以及紀念《台灣關係法》立法 45 週年決議案。林佳龍認為，這兩項法案的提出目的在全面加強台美關係並合作反制中國侵擾，也顯示莫克利對台灣強而有力的支持。

林佳龍透露，莫克利在本次晉見賴清德總統時，除了特別恭喜台灣在世界棒球 12 強賽中獲得冠軍，也強調他將持續在各領域全力強化台美關係，而這次在美國政權交接之際來訪，就是希望重申美國的參眾兩院都跨黨派團結支持台灣，並期盼未來持續推動台美夥伴關係。
 
林佳龍也向莫克利說明台灣面對中國挑釁時所採取的「總合外交」策略。莫克利所在的奧勒岡州，擁有蓬勃發展的高科技產業。林佳龍表示，期待可以與奧勒岡州強化在半導體產業等高科技產業上的合作，打造更加安全的民主供應鏈。

林佳龍表示，在經貿外交上期待可以在既有的美國設計、台灣製造的分工中，與美國在半導體產業互利互惠，讓民主同盟能受益，也避免威權國家控制半體產業的企圖。最後，林佳龍也期盼莫克利能夠促請美國國會通過《台美避免雙重課稅協定》，讓兩國人民都能共享經濟成長的果實。

▲▼賴清德、林佳龍接見美國聯邦參議員兼「國會與行政部門中國委員會」共同主席莫克利（Jeff Merkley）。（圖／翻攝林佳龍臉書）

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