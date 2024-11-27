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全家發熱衣「買1送1」！熱食、暖暖包特價　限時搶咖啡優惠券

▲▼全家推出暖心攻略，多款發熱衣買1送1、馬尚煮」任選4入69元、咖啡飲品買1送1狂發。（圖／業者提供）

▲全家推出暖心攻略，多款發熱衣買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全台有感降溫，全家便利商店集結多款溫暖型商品，推出「買1送1」起優惠，包括石墨烯、無重力和極暖絨等多款發熱衣，即日起至12月1日限時「買1送1」，還有熟食區南洋酸辣燙料理「馬尚煮」任選4入69元；全家APP更於11月28日推出限量搶券，特濃美式、焙茶拿鐵、濃醇馥列白、黃金醇麥奶茶等指定飲品「任選買1送1優惠券」狂撒！

▲▼全家推出暖心攻略，多款發熱衣買1送1、馬尚煮」任選4入69元、咖啡飲品買1送1狂發。（圖／業者提供）

▲「馬尚煮」任選4入69元、咖啡飲品買1送1狂發。（圖／業者提供）

全家因應低溫，集結「現做熱食」、「溫罐飲品」、「禦寒織品」推出3大暖心攻略，其中熟食區的「馬尚煮」以泰式冬蔭功湯為基底，濃郁香氣、酸辣滋味交融，讓消費者可隨心自由搭配，即日起至12月10日推出「全品項任選4入69元」優惠。

業者分享，南洋酸辣燙「馬尚煮」不僅暖心暖胃，還能百搭，特別推薦將全家濃郁系個人鍋物鮮食「起司牛奶鍋」、「韓式泡菜豬肉鍋」創意搭配，搭購馬尚煮、關東煮等煮料，打造客製化個人鍋物料理。如鮮乳坊聯名的「起司牛奶鍋」，日前有網友與南洋酸辣燙「馬尚煮」創意結合，變身「麻奶鍋」。

溫罐系列推薦FamiCollection黑糖紅玉薑茶、桂圓紅棗茶、雙倍濃奶茶3款暖心熱飲，明年1月7日前溫罐商品同價位「任選第二件6折」。

因應寒流低溫，即日起至12月1日限時5天，FamiCollection石墨烯發熱衣、無重力發熱衣、極暖絨發熱衣等指定商品，任選「買1送1」，還禦寒必備暖暖包也有「加10元多1件」優惠。

11月28日上午10點在全家APP優惠趣，更推出限量搶券活動，包含消費滿200元可用的「20元購物金」，還有Let’s Café特濃美式、搖搖茶吧焙茶拿鐵、FamiCollection濃醇馥列白、黃金醇麥奶茶、贅澤黑可可等指定飲品「任選買1送1」優惠券。

▲▼全家推出暖心攻略，多款發熱衣買1送1、馬尚煮」任選4入69元、咖啡飲品買1送1狂發。（圖／業者提供）

▲全家三角飯糰系列即日起至11月29日也有「任選2件66折」。（圖／業者提供）

為歡慶中華隊勇奪世界棒球12強賽世界冠軍，全家三角飯糰系列即日起至11月29日也有「任選2件66折」優惠，此外還有獨家官方授權P12限量周邊商品，包含P12中華隊棒球帽零錢包、球衣購物袋、棒球保冷袋等冠軍紀念商品。

12月10日前購買私品茶搖搖茶吧全品項任2杯，還可加購P12中華隊棒球、球衣造型杯塞，店內消費滿額亦可加購P12中華隊棒球捏捏球、棒球帽瓶蓋扣，等球迷收藏。

▲▼全家推出暖心攻略，多款發熱衣買1送1、馬尚煮」任選4入69元、咖啡飲品買1送1狂發。（圖／業者提供）

▲獨家周邊等收藏。（圖／業者提供）

另外，家樂福為歡慶台灣棒球奪冠，加碼推出10項商品「買1送1」大集合，即日起至11月30日，原味本舖牛奶花生(好事花生)、舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙、萬歲牌綜合果/米果綜合果系列、金針菇(包)、履歷柳丁(包)、家樂褔INLOVE CAF’E熱卡布奇諾、超大桔子抽屜整理箱、運動長褲/運動T恤、職棒聯名純水整箱、Mia C’bon超市晴天霹靂米，通通買1送1。

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