快訊／全家開出9組發票大獎！幸運兒買早餐抱千萬　中獎門市曝光

▲全家開出中獎發票。（資料照／記者廖婕妤攝）

記者林育綾／台北報導

財政部今（25日）開出113年9-10月統一發票中獎號碼，而全家便利商店也公布，這期共有9位幸運兒中大獎，其中1000萬開出1組，獎落「全家板橋華江店」，消費者花費173元購買夯番薯、雞胸肉、三明治、燕麥飲等早餐組合，就成為千萬得主；另有7位消費者花費百元內就幸運中獎。

全家表示，除了開出千萬發票，這期特獎200萬元開在台北市中山區的「全家本部店」，該消費者使用環保杯購買Let’s Café特大杯拿鐵，僅花費65元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有5位消費者幸運獲得，開出店舖為「全家大安區泰順店、信義區信安店、桃園鼎聖店、太平新興中店、新豐首席店」，最低花費39元購買隨緣沙茶豆腐湯麵就幸運中獎。

另為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家這期共開出2組，位於「淡水學城店、中和國華店」，兩位幸運得主分別購買全家自有鮮食「生滾皮蛋粥」及「鮮乳坊起司銀絲卷」，只花銅板價就幸運抱走100萬大獎。

▼全家便利商店113年9-10月統一發票中獎明細。（圖／業者提供）

▼113年9-10月統一發票開獎號碼出爐。（圖／ETtoday社群中心製表）