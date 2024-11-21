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球迷別哭！全家推特濃美式買1送1　「應援中華隊」限時優惠

▲▼全家快閃優惠。（圖／業者提供）

▲全家快閃推出特濃美式「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

球迷別哭！2024世界棒球12強賽複賽在東京巨蛋開打，今（21日）中華隊在首戰對上委內瑞拉隊，遭到完封落敗，而全家便利商店號召球迷持續打氣，推出「應援中華隊」快閃優惠，11月21日下午4點起至11月22日，在全家APP推出「特濃美式、金萱二十七」買1送1，「厚濃靜岡抹茶拿鐵」也有買2送1。

▲▼全家快閃優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家推出「應援中華隊」快閃優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家快閃優惠。（圖／業者提供）

全家應援中華隊，11月21日下午4點起至11月22日晚間22:59，在APP隨買跨店取推出限定優惠，特濃美式、金萱二十七茶飲「買1送1」，厚濃靜岡抹茶拿鐵「買2送1」，邀球迷一起為中華隊加油。

●7-11 冰品、咖啡快閃優惠

7-11近來也推出指定門市冰品「買1送1」優惠，11月22日至11月24日限時3天，雪淋霜全口味、思樂冰全口味特大杯(22oz)、酷聖石複合店酷聖霜霜淇淋，通通憑icash 2.0或icash PAY支付「買1送1」，酷聖石複合店3oz冰淇淋更有不限支付方式「買1送1」。

▲7-11推出拿鐵、風味飲品優惠。（圖／業者提供）

此外，天冷最適合來杯濃郁的熱拿鐵，7-11即日起至11月27日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「暖心拿鐵饗宴」組合優惠，像是大杯厚乳拿鐵，11杯480元，等於省下235元。還有大杯卡布奇諾、風味指定熱飲，都享「11杯410元」；大杯冰燕麥拿鐵，11杯570元，省255元。

▼7-11在「OPENPOINT行動隨時取」推出「暖心拿鐵饗宴」組合優惠。（圖／業者提供）

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