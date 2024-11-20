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超商拿鐵「11杯省300元」　霜淇淋、豆漿周末買1送1

▲▼7-11咖啡，超商咖啡。（圖／業者提供）

▲超商拿鐵、飲品優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天冷最適合來杯濃郁的熱拿鐵！7-11推出「暖心拿鐵饗宴」，多種拿鐵、卡布、風味熱飲11杯下殺，最多可省超過300元。全家也推出特濃美式、大杯卡布奇諾「第2杯10元」，周末推出霜淇淋、豆漿、甜筒等「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-11即日起至11月27日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「暖心拿鐵饗宴」：

●大杯厚乳拿鐵，11杯480元，省235元。

●風味指定熱飲（經典可可/伯爵紅茶拿鐵/焙烤榛果風味拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵/贅沢八女抹茶拿鐵），任選11杯410元，最多省305元。

●大杯卡布奇諾，11杯410元，省195元。

●大杯冰燕麥拿鐵，11杯570元，省255元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家11月20日至11月24日推出「會員限定優惠」，包括大杯特濃美式、大杯卡布奇諾等飲品「第二杯10元」，還有生活用品洗衣精、零食盛香珍瓜子等「買1送1」，來一客杯麵也有3件優惠。

▼全家便利商店「會員限定」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

另外，全家「康康五」將於本周11月22日至24日精選5樣商品「買1送1」，包括：

豆豆鮮生黑芝麻熬豆漿，39元，買1送1。
Fami!ce 霜淇淋，49元，買1送1。
杜老爺特級冰淇淋甜筒，45元，買1送1。
浪味仙田園蔬菜風味，30元，買1送1。
KANRO鮮果實軟糖-葡萄口味，69元，買1送1。
味味A紅燒牛肉湯麵，39元，買1送1。

▼全家康康五。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富11月20日～11月24日限時殺優惠，多項商品「買1送1」，如Pocky百奇杏仁巧克力棒、Gery厚醬起司蘇打餅、生活泡沫紅茶等通通買1送1。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富限時殺。（圖／業者提供）

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