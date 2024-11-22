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7-11咖啡隱藏優惠5折！全家霜淇淋買1送1　超商周末下殺懶人包

▲▼7-11咖啡，超商咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11在LINE禮物推出隱藏優惠，指定咖啡「1+1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末小確幸！7-ELEVEN 在LINE禮物推出隱藏咖啡優惠，大杯熱厚乳拿鐵、冰精品美式、精品馥芮白通通「買1送1」。全家便利商店也推出「應援中華隊」限時優惠，特濃美式、金萱二十七茶飲「買1送1」，厚濃靜岡抹茶拿鐵也有「買2送1」，11月22日至24日也有霜淇淋、甜筒等買1送1。

★7-ELEVEN

●7-11在「LINE禮物」平台推出「限時兌換1+1」優惠，購買指定飲品1杯就再送1杯，兌換期限至12月20日：

大杯熱厚乳拿鐵，65元，買1送1（購買連結
大杯冰精品美式，100元，買1送1（購買連結
大杯精品馥芮白，120元，買1送1（購買連結

●7-11即日起至11月27日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「暖心拿鐵饗宴」，可兌換至2025年1月31日：

大杯厚乳拿鐵，11杯480元，省235元。
大杯卡布奇諾，11杯410元，省195元。
大杯冰燕麥拿鐵，11杯570元，省255元。
風味指定熱飲（經典可可/伯爵紅茶拿鐵/焙烤榛果風味拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵/贅沢八女抹茶拿鐵），任選11杯410元，最多省305元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●7-11門市「超值五六日」優惠，11月22日至11月24日：

康貝特200PEX能量飲料、農心香辣海鮮烏龍麵「買1送1」，贅沢八女抹茶拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、精品馥芮白第二杯10元等。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●全家「應援中華隊」優惠：

全家11月22日在APP隨買跨店取推出「應援中華隊」優惠：

大杯特濃美式，單杯原價55元，買1送1。
厚濃靜岡抹茶拿鐵，單杯原價65元，買2送1。
金萱二十七茶飲，原價30元，買1送1。

▲▼全家推出「應援中華隊」快閃優惠。（圖／業者提供）

●全家「康康五」11月22日至11月24日，精選5樣商品「買1送1」：

豆豆鮮生黑芝麻熬豆漿，39元，買1送1。
Fami!ce 霜淇淋，49元，買1送1。
杜老爺特級冰淇淋甜筒，45元，買1送1。
浪味仙田園蔬菜風味，30元，買1送1。
KANRO鮮果實軟糖-葡萄口味，69元，買1送1。
味味A紅燒牛肉湯麵，39元，買1送1。

●全家即日起至11月24日會員限定優惠：

全家11月20日至11月24日推出「會員限定優惠」，包括大杯特濃美式、大杯卡布奇諾等飲品「第二杯10元」，還有生活用品洗衣精、零食盛香珍瓜子等「買1送1」，來一客杯麵也有3件優惠。

▼全家便利商店「會員限定」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富11月20日～11月24日限時殺優惠，多項商品「買1送1」，如Pocky百奇杏仁巧克力棒、Gery厚醬起司蘇打餅、生活泡沫紅茶等通通買1送1。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富限時殺。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmarty 在11月22日限時一天，全台850間OKmart門市推出「大杯莊園美式/拿鐵」或「大杯極淬莊園美式/拿鐵」，不限冰熱，同品項「買2送1」。

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