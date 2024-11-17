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日本「木村拓哉襪」台灣也買得到！全家720店27款時尚品開賣

▲▼「木村襪」在台灣也買得到了！台灣全家宣布導入服飾品牌「Convenience Wear」，推出27款限定明星商品。（圖／業者提供）

▲「木村襪」在台灣也買得到了！台灣全家宣布導入服飾品牌「Convenience Wear」，推出27款限定明星商品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

日本全家便利商店熱銷超過2000萬雙的「木村襪」，如今在台灣全家也買得到了！全家宣布，在全台限定720間店舖導入服飾品牌「Convenience Wear」，推出27款限定明星商品，包含中筒線襪、短筒襪、今治手帕、T恤、連帽上衣、休閒長褲、發熱衣、內衣褲等，線上平台「全家行動購」同步販售，可下單到就近門市取貨。

▲▼「木村襪」在台灣也買得到了！台灣全家宣布導入服飾品牌「Convenience Wear」，推出27款限定明星商品。（圖／業者提供）

▲過去只能在日本買到的「木村拓哉同款襪」，在台灣也買得到了！（圖／業者提供）

全家服飾品牌「Convenience Wear」於2019年由日本全家便利商店創立，並由曾設計里約奧運服裝的知名設計師「落合宏理」領銜，定調「好素材、好技術、好設計」的產品理念，打破過往便利商店服飾織品只是「臨時救急」的想像。

除了簡單便利，更講究潮流設計，推出後隨即席捲日本街頭，吸引許多藝人穿搭，更是年輕族群時尚穿搭必備單品，還有不少住在偏遠地區的日本民眾，因為買衣服不便，也時常到全家購買。

▲▼「木村襪」在台灣也買得到了！台灣全家宣布導入服飾品牌「Convenience Wear」，推出27款限定明星商品。（圖／業者提供）

▲▼如今台灣全家便利商店導入服飾品牌「Convenience Wear」明星商品。（圖／業者提供）

▲▼「木村襪」在台灣也買得到了！台灣全家宣布導入服飾品牌「Convenience Wear」，推出27款限定明星商品。（圖／業者提供）

如今台灣全家便利商店導入服飾品牌「Convenience Wear」明星商品，首推日本熱銷超過2000萬雙的襪子類商品，其中以無性別限制、男女兼用的「中筒線襪」最膾炙人口，首波開賣以「全家」藍綠品牌色為設計核心、受日本潮流男星如木村拓哉喜愛的「便利商店白」經典款。

另有「短筒襪」、「踝襪」等共10款花色，均採用厚底針織材質，貼合足弓，經抗菌防臭處理，減少異味發生，提供消費者便利、舒適又時尚的購物新選擇。同步還有銷售超過600萬件的「今治手帕」，觸感柔軟舒適，具備優異吸水效果、速乾特性，通過日本最高「今治毛巾」認證，首波導入便利商店漸變、千鳥、點點與深藍4種花色，其中「今治手帕-便利商店漸變」更以「全家」藍綠品牌色作為漸層延伸，夢幻、時尚又實用。

▲▼「木村襪」在台灣也買得到了！台灣全家宣布導入服飾品牌「Convenience Wear」，推出27款限定明星商品。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店目前在全台限定720間店舖導入「Convenience Wear」，限定27款明星商品。（圖／業者提供）

▲▼「木村襪」在台灣也買得到了！台灣全家宣布導入服飾品牌「Convenience Wear」，推出27款限定明星商品。（圖／業者提供）

Convenience Wear也推出「保暖機能內衣褲REHEAT系列」，兼具吸水、速乾、抗菌、防臭等特點，質感柔軟，彈性佳，多層穿搭也能輕鬆活動，適合冬季。業者也推薦超高人氣的「休閒連帽上衣」、「休閒長褲」，採用高磅數美國棉素材製成，不易起毛球，觸感舒適、設計簡約，帽子與腰部繫繩都以全家品牌色為設計亮點。

全家便利商店目前在全台限定720間店舖導入「Convenience Wear」，限定27款明星商品，消費者可透過全家APP「地圖趣」專區，查詢販售店舖及商品庫存，也在電商平台「全家行動購」同步販售，下單後選擇鄰近店舖就近取貨，免等代購就能一鍵入手。

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