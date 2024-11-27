曝海巡署防洩密多項措施　管碧玲警告：最高可判無期徒刑

▲民進黨立委黃捷。（圖／黃捷辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

海巡署一名女下士涉嫌洩漏國家機密換取利益，遭判刑6年2月。民進黨立委黃捷27日質詢海委會主委管碧玲時表示，中共吸收共諜的行為已不僅是滲透三軍，連海巡署也成為重點目標，管碧玲則回應，洩密者最高可處無期徒刑，海委會已採取多項措施，「你們的行為都有人在看，不要以為洩密別人都不知道。」

黃捷指出，近期洩密案件層出不窮，國防部日前查出有宮廟及黑道被中共吸收發展為共諜，如今更滲透至海巡署，對國家安全構成重大威脅。她呼籲海委會應加強防堵措施，讓國人重拾對國安體系的信心。

管碧玲答詢說道，如果洩密是軍事機密，洩密者最高可處無期徒刑，並強調，海委會已採取多項措施，包括三令五申宣導保密，並鼓勵同仁檢舉不法行為，也呼籲涉案者主動自首，甚至請被交保者現身說法，用自身慘痛經驗為借鏡，讓所有同仁深刻了解洩密後的法律責任，以達到嚇阻效果，「你們的行為都有人在看，不要以為洩密別人都不知道。」

黃捷補充，中共會特別鎖定經濟弱勢的對象加以利誘，希望海巡署能掌握所有同仁狀況，避免因經濟需求誤入歧途。如有不法，應依照《陸海空軍刑法》、《國家情報工作法》等予以嚴懲。

對此，管碧玲表示，目前已組建律師團，協助同仁進行法治教育，亦提供債務清理與協商等工作，未來也會持續朝這方向努力，從根本改善問題。

吳姓女下士在海巡署任職期間，因為缺錢花用，上網找借貸，有人主動接近她，表示可以幫忙，但希望她提供一些資料，於是吳姓女下士利用值勤機會，利用手機翻拍公務電腦內的資料，再透過LINE傳送給王姓大陸籍人士，後來也順利拿到7萬多元的泰達幣。

後來王姓大陸籍人士繼續用50萬元利誘吳姓女下士，希望她幫忙收集更高等級的海巡和國家機密，吳女於是試圖向海巡署的葉姓同事探聽相關機密，但被拒絕，海巡署也發現異狀，主動報請橋頭地檢署偵辦，日前判決結果出爐，遭判處6年2月刑期，全案可上訴。