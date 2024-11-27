　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

品格教育從根做起！花蓮讀經會考12／1登場　邀家長助陣加油

▲讀經會考是學生們展示學習成果的重要時刻，更是親子共賞文化之美、體會經典智慧的絕佳機會。（圖／花蓮縣政府提供）

▲讀經會考是學生們展示學習成果的重要時刻，更是親子共賞文化之美、體會經典智慧的絕佳機會。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣經典文學及品格教育，花蓮縣政府與花蓮縣讀經學會共同主辦第十九屆讀經會考，將於113年12月1日(星期日)花蓮縣立體育館登場，這是學生們展示學習成果的重要時刻，更是親子共賞文化之美、體會經典智慧的絕佳機會。

今年的讀經會考主題為「詩書共讀 智慧長久」，除讓學生在詩詞經典的海洋中展現所學外，特別邀請家長共襄盛舉，為考生們加油打氣，見證孩子學習經典的點滴進步。家長的參與不僅是支持，更是與孩子共度學習成長的溫暖時光，家庭的力量將成為孩子探索經典的堅實後盾。

會場周邊設置以經典文學為主題的趣味闖關活動，闖關成功可獲小禮物，讓考生在學習經典的同時，享受更多的樂趣與成就感。

讀經教育的推動，讓品格教育從根基做起，縣府與花蓮縣讀經學會合作，辦理讀經行動列車計畫，分為「讀經樂陶陶」及「輕鬆教讀經」二部分：「讀經樂陶陶」以寓教於樂的方式到各校辦理讀經闖關活動，學生於闖關活動當天取得闖關卡後，依照自己對於讀經內容的熟稔度進行闖關；「輕鬆教讀經」係帶領學童進行讀經教學，提供學校教職員工推動讀經教育策略之參考。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／16:0台灣U12扣倒中國開紅盤　采盟遭罰百萬！捐
辰己涼介嗆「輸就改練投手」　江國豪：手套寄出了
快訊／謝宜容遭限制出境！　防逃專刊曝光
快訊／性別又遭質疑　林郁婷世界盃棄賽
快訊／新北耶誕城卡司公布！　大咖韓星來了
獨／台中25歲男「下半身」遭虐打慘死
快訊／16:0！　U12台灣提前4局扣倒中國隊
快訊／遭爆拿101公器私用　賈永婕首發聲！　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陸路不通改航空！花蓮爭取增開台北-花蓮航班　1年1016架次

23年前錯過男老師　上億資產女會計師離婚後盼再續前緣

品格教育從根做起！花蓮讀經會考12／1登場　邀家長助陣加油

嘉市潮選店升級版　在地品牌和風格選物店一次看

台南四草大橋驚傳落水　釣客疑不慎溺水搶救送醫不治

數位教學激發自主學習潛力　花蓮辦23場次公開觀課

南投全縣運動會9項12人破大會　南投國中王稚惠鏈球擲破縣運紀錄

再生資源利用中心3贏！　花蓮獲循環經濟領袖奬

全台首家榮獲國際IOF骨折聯合照護認證　陳建宏骨科獲頒證書

屏東縣救國團寒假推出「密室逃脫」營隊　即日起報名

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

陸路不通改航空！花蓮爭取增開台北-花蓮航班　1年1016架次

23年前錯過男老師　上億資產女會計師離婚後盼再續前緣

品格教育從根做起！花蓮讀經會考12／1登場　邀家長助陣加油

嘉市潮選店升級版　在地品牌和風格選物店一次看

台南四草大橋驚傳落水　釣客疑不慎溺水搶救送醫不治

數位教學激發自主學習潛力　花蓮辦23場次公開觀課

南投全縣運動會9項12人破大會　南投國中王稚惠鏈球擲破縣運紀錄

再生資源利用中心3贏！　花蓮獲循環經濟領袖奬

全台首家榮獲國際IOF骨折聯合照護認證　陳建宏骨科獲頒證書

屏東縣救國團寒假推出「密室逃脫」營隊　即日起報名

怨立院朝野對立「讓人怒髮衝冠」　韓國瑜寫「心」字悟從政本心

防中國牡蠣走私金門「洗產地」銷台　農業部推養殖登記制度

台辣模被診斷「乳房長腫瘤」 苡琍沮喪訴：不斷長出來…先去寫遺囑了

高雄高爾夫球場關定了！陳其邁議會秀照片證據：無法妥協

恆大許家印被法院「限制消費」　無法再買愛馬仕皮帶

陸路不通改航空！花蓮爭取增開台北-花蓮航班　1年1016架次

隱身台南復興市場的夜間食堂！滑嫩海南雞必吃、螺旋酥皮濃湯超香

雙城論壇下月登場　國台辦：一貫支持

必勝客全新「嫩牛大蝦起司比薩」半價開吃！還有超澎派小肋排拼盤

23年前錯過男老師　上億資產女會計師離婚後盼再續前緣

地方熱門新聞

南投縣長許淑華：將研議獎勵方案鼓勵陳柏清

桃食安心資訊平台　11/27起推出數位領券

養成「衛生紙丟馬桶」好習慣　如廁環境好舒適

台電台南區處邀學校用戶轉移用電省荷包

桃園智發會帶長輩學AI　94歲爺爺直呼好玩

中年男突發心肌梗塞經電擊4次、導管手術救回

桃知道威秀影城　舉辦公益電影傳遞關懷

台南早餐店紅茶網友驚見蠟筆及夾子事件稽查屬實

陳亭妃提醒詐騙新手法吸引LINE投票盜用帳號

南投山谷迴響音樂節12／7日登場

台中警空中宣導反毒打詐　武陵櫻花祭疏運措施

台南四草大橋驚傳落水釣客南消搶救送醫不治

屏東縣救國團「密室逃脫」營隊　即起報名

全台首家榮獲國際IOF骨折聯合照護認證陳建宏獲頒證書

更多熱門

相關新聞

台日爭冠！花蓮轉播現場發3千份夜市加倍券

台日爭冠！花蓮轉播現場發3千份夜市加倍券

世界十二強棒球錦標賽24日晚間6點將進行冠軍賽，由中華隊對上日本隊爭冠，中華隊將挑戰隊史第一冠，花蓮縣政府特別於「東大門共融廣場」直播精彩賽事，並準備3000份中華隊冠軍賽夜市加倍券現場發放，縣長徐榛蔚邀請鄉親一起為中華隊加油！

神級畫作再現！校內看轉播挺台灣

神級畫作再現！校內看轉播挺台灣

球迷集結！台中府前廣場2萬人「嗑日」

球迷集結！台中府前廣場2萬人「嗑日」

花6小時飛東京「林襄趕上台日大戰」

花6小時飛東京「林襄趕上台日大戰」

日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

關鍵字：

品格教育讀經會考家長助陣加油

讀者迴響

熱門新聞

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

伍佰「28年前金曲」神預言陳傑憲　網友朝聖登熱搜

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲讚1台秘密武器

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！　女方經紀人回應

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面