品格教育從根做起！花蓮讀經會考12／1登場　邀家長助陣加油

▲讀經會考是學生們展示學習成果的重要時刻，更是親子共賞文化之美、體會經典智慧的絕佳機會。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣經典文學及品格教育，花蓮縣政府與花蓮縣讀經學會共同主辦第十九屆讀經會考，將於113年12月1日(星期日)花蓮縣立體育館登場，這是學生們展示學習成果的重要時刻，更是親子共賞文化之美、體會經典智慧的絕佳機會。

今年的讀經會考主題為「詩書共讀 智慧長久」，除讓學生在詩詞經典的海洋中展現所學外，特別邀請家長共襄盛舉，為考生們加油打氣，見證孩子學習經典的點滴進步。家長的參與不僅是支持，更是與孩子共度學習成長的溫暖時光，家庭的力量將成為孩子探索經典的堅實後盾。

會場周邊設置以經典文學為主題的趣味闖關活動，闖關成功可獲小禮物，讓考生在學習經典的同時，享受更多的樂趣與成就感。

讀經教育的推動，讓品格教育從根基做起，縣府與花蓮縣讀經學會合作，辦理讀經行動列車計畫，分為「讀經樂陶陶」及「輕鬆教讀經」二部分：「讀經樂陶陶」以寓教於樂的方式到各校辦理讀經闖關活動，學生於闖關活動當天取得闖關卡後，依照自己對於讀經內容的熟稔度進行闖關；「輕鬆教讀經」係帶領學童進行讀經教學，提供學校教職員工推動讀經教育策略之參考。