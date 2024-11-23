花6小時飛東京「林襄趕上台日大戰」！穿中華隊外套　東蛋就定位

▲世界12強棒球賽東京複賽台日大戰，林襄與樂天女孩高橋佳帆（KAHO）一起到場聲援。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

12強中華隊在美國擊敗委內瑞拉後，確定晉級總冠軍，今晚對日本之外，決賽還會再度交手，林襄22日結束在台北的活動，凌晨就出發桃園機場，以轉機的方式飛去日本，準備為中華隊應援，晚上6時的台日大戰即將開打，場邊也捕捉到林襄與樂天女孩高橋佳帆（KAHO）一起到場聲援。

林襄22日晚間在台北信義區和市長蔣萬安一同出席公開活動，沒想到結束這個行程後，她並沒有返家休息，反而是趕往機場。林襄穿上中華隊的藍色棒球外套，並圍上粉紫色圍巾，包住半張臉，並對著鏡頭比YA自拍笑喊「TEAM TAIWAN 等等見！」

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直飛東京的機票一票難求，林襄今（23）日凌晨2點搭乘班機，清晨6點抵達日本名古屋，隨後再轉機飛往東京，約在當地時間上午9點半抵達東京。這一切都是為了能趕上世界12強棒球賽，為中華隊加油打氣。

世界12強賽23日上演台日大戰，兩隊賽前都已經確定晉級冠軍戰，日本派出早川隆久先發，中華隊則由陳柏清先發。日本打線出爐，多位主力球員都休息，先發陣容與前一戰對委內瑞拉比對，只有3至5棒重複人選。

▼林襄凌晨搭機飛日本。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

