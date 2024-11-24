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球迷集結！台中府前廣場2萬人「嗑日」　全國最大場直播今續登場

▲台中市府前廣場熱血直播世界棒球12強賽，萬人齊聚力挺中華隊。（圖／台中市政府）

▲台中市府前廣場熱血直播世界棒球12強賽，萬人齊聚力挺中華隊。（圖／台中市政府，下同）

記者鄧木卿、閔文昱／台中報導

2024年世界棒球12強賽進入超級循環賽最終日，23日晚間展開第二次台日大戰，台中市府前廣場也舉行中華隊對戰日本隊的賽事直播，吸引2萬多名球迷共襄盛舉。為此，台中市長盧秀燕特別準備了台中名產太陽餅限量發放，現場的熱血氣氛進一步被點燃，並有市民高呼「吃爆太陽餅，嗑日挺中華隊」的口號，共同為中華隊加油。

盧秀燕表示，全國最大的直播場地在台中，歡迎民眾一起為中華隊加油。她更於現場發放太陽餅，並與民眾開心互動，帶領大家一同為中華隊打氣。

▲台中市府前廣場熱血直播世界棒球12強賽，萬人齊聚力挺中華隊。（圖／台中市政府）

值得一提的是，中華隊已成功晉級冠軍戰，這也創下我國在棒球三大賽的最佳戰績。運動局進一步指出，中華隊精湛的表現，已使台灣棒球的傲人成績榮登國際舞台，這也顯示出台中棒球培育有成，台中市與有榮焉。

此外，運動局代理局長游志祥強調，盧秀燕上任後積極打造「酷城市」、「酷運動」，並對此次賽事中華隊的獎金加碼為冠軍70萬、亞軍50萬、季軍30萬元，以實質的行動激勵中華隊。

▲台中市府前廣場熱血直播世界棒球12強賽，萬人齊聚力挺中華隊。（圖／台中市政府）

運動局說明，24日冠軍戰更是至關重要，府前廣場將繼續進行直播，並限量發送太陽餅及台灣茶，以美食應援為中華隊加油。他們呼籲民眾可以利用捷運、公車或公共自行車YouBike等多元交通方式前往，並表示市府周邊設有多處YouBike車位可供停放。

23日的活動，除了盧秀燕市長外，立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋，市議員劉士州等人都到場為中華隊加油。整場活動氣氛熱烈，展現了台中市民對棒球運動的熱愛和對中華隊的支持。

▲台中市府前廣場熱血直播世界棒球12強賽，萬人齊聚力挺中華隊。（圖／台中市政府）

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