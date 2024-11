英女童遭母「藏在抽屜」囚養3年沒人知！　身體畸形看似7月嬰

▲英國一名女童遭母親「藏在抽屜裡」,長達3年沒人知道。(圖/英國皇家檢控署,下同。)



記者吳美依/綜合報導

英國柴郡(Cheshire)一名婦女秘密產下女嬰之後,竟把孩子藏在沙發床下方抽屜裡「囚養」,成功瞞住另一半與其他孩子,時間長達3年。如今,她因為「極度疏忽」等虐待兒童罪名,被判7年6個月有期徒刑。

BBC、每日郵報報導,女童已經3歲,卻因為嚴重營養不良,看起來宛如7個月大的嬰兒。她被發現時,身體畸形、頭髮打結、狂起紅疹、唇顎裂,還有多種醫療狀況,但都未獲治療。

根據法庭文件,2020年初至2023年,女童都被母親藏在床下抽屜,透過針筒餵食摻了牛奶的早餐麥片,「從未接觸到陽光或新鮮空氣」,直到她的哭聲引來訪客注意,才終於被發現。

案情曝光後,一名社工登門拜訪,她出庭作證時說,這名母親不帶情緒地承認,「對……(我把女兒)放在抽屜裡」,「除了她的母親,我可能是那女孩唯一見過的臉孔,這讓我感到壓倒性的恐懼。」

檢察官沃辛頓(Rachel Worthington)也說,女童被獨自留下「自生自滅」,很長一段時間沒有任何食物可吃,對於自己的名字毫無反應。

這名母親向警方供稱,自己在不知情的狀況下懷孕了,生下孩子時「真的很害怕」,並且辯稱女兒並不是「一直」都被關在抽屜裡,抽屜也從未關上。但她稍後又宣稱,女兒「不是這個家庭的一份子」,談到其他孩子不再與自己同住時,更忍不住拭淚。據悉,她把其他孩子都照顧得很好。

受害女童目前正在寄養中,但有嚴重發展問題,而失職母親已經承認4項虐待兒童相關罪名。不過,為了保護受害兒童的身分,女童所有家人的姓名都不得揭露,這是兒童保護案件中常見的做法。

法官埃弗雷特(Steven Everett)表示,被告剝奪了女童應該獲得的愛、情感、關注、互動、飲食、醫療,陷入「活生生的死亡」,這些行為「完全令人難以置信」,「在我46年的人生裡,沒有見過這麼糟糕的案子。」

#Cheshire mother of child hidden in drawer from birth jailed. https://t.co/oV83Hbpa6c pic.twitter.com/f2c0LWGjJp