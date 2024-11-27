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英女童遭母「藏在抽屜」囚養3年沒人知！　身體畸形看似7月嬰

▲▼女童遭狠母「藏在抽屜裡」3年沒人知！。（圖／英國皇家檢控署）

▲英國一名女童遭母親「藏在抽屜裡」，長達3年沒人知道。（圖／英國皇家檢控署，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國柴郡（Cheshire）一名婦女秘密產下女嬰之後，竟把孩子藏在沙發床下方抽屜裡「囚養」，成功瞞住另一半與其他孩子，時間長達3年。如今，她因為「極度疏忽」等虐待兒童罪名，被判7年6個月有期徒刑。

BBC、每日郵報報導，女童已經3歲，卻因為嚴重營養不良，看起來宛如7個月大的嬰兒。她被發現時，身體畸形、頭髮打結、狂起紅疹、唇顎裂，還有多種醫療狀況，但都未獲治療。

根據法庭文件，2020年初至2023年，女童都被母親藏在床下抽屜，透過針筒餵食摻了牛奶的早餐麥片，「從未接觸到陽光或新鮮空氣」，直到她的哭聲引來訪客注意，才終於被發現。

案情曝光後，一名社工登門拜訪，她出庭作證時說，這名母親不帶情緒地承認，「對……（我把女兒）放在抽屜裡」，「除了她的母親，我可能是那女孩唯一見過的臉孔，這讓我感到壓倒性的恐懼。」

▲▼女童遭狠母「藏在抽屜裡」3年沒人知！。（圖／英國皇家檢控署）

檢察官沃辛頓（Rachel Worthington）也說，女童被獨自留下「自生自滅」，很長一段時間沒有任何食物可吃，對於自己的名字毫無反應。

這名母親向警方供稱，自己在不知情的狀況下懷孕了，生下孩子時「真的很害怕」，並且辯稱女兒並不是「一直」都被關在抽屜裡，抽屜也從未關上。但她稍後又宣稱，女兒「不是這個家庭的一份子」，談到其他孩子不再與自己同住時，更忍不住拭淚。據悉，她把其他孩子都照顧得很好。

受害女童目前正在寄養中，但有嚴重發展問題，而失職母親已經承認4項虐待兒童相關罪名。不過，為了保護受害兒童的身分，女童所有家人的姓名都不得揭露，這是兒童保護案件中常見的做法。

法官埃弗雷特（Steven Everett）表示，被告剝奪了女童應該獲得的愛、情感、關注、互動、飲食、醫療，陷入「活生生的死亡」，這些行為「完全令人難以置信」，「在我46年的人生裡，沒有見過這麼糟糕的案子。」

 
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