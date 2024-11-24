雲林人倫悲劇！疑討不到錢花動手打死母　狠心啃老男家庭背景曝

記者王悉宇／雲林報導

雲林口湖鄉昨（23）日發生一起疑似兒子徒手毆打母親致死的人倫悲劇，蔡姓58歲婦女在自營的檳榔攤遭到張姓兒子暴力對待，經送醫搶救仍回天乏術。據了解，張男育有2女1男，老婆癌症過世，年輕時做收成蛤蠣工人，後來就沒在工作，家裡都靠母親檳榔攤支撐家計。

▲雲林口湖鄉昨日下午發生一起兒子毆打母親致死悲劇。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

蔡女昨日在自營的檳榔攤遭到張姓兒子暴力對待，隨後身體不適想返回約200公尺的住宅，卻騎機車在檳榔攤外約50公尺即身體不適倒下暈厥，經送醫搶救仍回天乏術。

鄰居表示，檳榔攤蔡女打後可能人很不舒服，從檳榔攤想騎摩托車要回家，在紅綠燈那邊人就不舒服昏倒，後來只看到張男一副生氣的樣子走回來，張男從不與鄰居說話，只會罵母親，平時看起還算正常，無業並且好吃懶做，時常會怒罵蔡女，並且拿菸跟檳榔，但蔡女都不予理會也不會還嘴，大多時候都是會提到錢。

▲鄰居說張男不長進而且脾氣暴躁。（圖／記者王悉宇翻攝）

村民表示，不是很清楚雙方爭吵細節，但張男不長進而且脾氣暴躁，僅知道蔡女原本在檳榔攤受到張男暴力毆打，疑似因此造成死亡。而家中還有包含張男的三個孩子，蔡女一共同時照顧著4個孫子。

據了解，張男育有2女1男，分別是兩個國中、一個國小，老婆癌症過世，年輕時從事收成蛤蠣工人，後來就沒在工作，家裡都靠母親檳榔攤支撐。