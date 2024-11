殘殺19歲孕妻「鹽酸溶屍」　恐怖人夫出庭求饒被怒嗆

▲扎法爾謀殺19歲新婚妻子,還將她的遺體浸泡在鹽酸中,企圖毀屍滅妻。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

澳洲發生一起駭人案件,20歲的扎法爾(Meraj Zafar)擔心妻子離開自己,竟親手掐死年僅19歲、懷有身孕的老婆哈葉特(Arnima Hayat),還把遺體放入鹽酸裡溶屍。他目前已經認罪,25日出庭時,乞求女方家屬的原諒,但被前丈人當庭怒嗆。

本案2022年1月發生在雪梨近郊的北帕拉瑪塔(North Parramatta),當時夫妻倆才秘密結婚4個月。扎法爾犯案之後,打電話給媽媽表示,哈葉特沒有呼吸了,但拒絕叫救護車,因為「警察會把我抓走,關進牢裡」,反而詢問母親出國機票多少錢。

由於扎法爾的母親報案,警消緊急抵達現場,卻發現哈葉特全身赤裸、臉部朝下,躺在充滿鹽酸的浴缸裡,只剩下一隻腳依然完好。由於遺體受損太嚴重,家屬就連她的最後一面都見不到。至於扎法爾則是在逃逸2天後自首。

