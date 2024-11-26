殘殺19歲孕妻「鹽酸溶屍」　恐怖人夫出庭求饒被怒嗆

▲扎法爾謀殺19歲新婚妻子，還將她的遺體浸泡在鹽酸中，企圖毀屍滅妻。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

澳洲發生一起駭人案件，20歲的扎法爾（Meraj Zafar）擔心妻子離開自己，竟親手掐死年僅19歲、懷有身孕的老婆哈葉特（Arnima Hayat），還把遺體放入鹽酸裡溶屍。他目前已經認罪，25日出庭時，乞求女方家屬的原諒，但被前丈人當庭怒嗆。

本案2022年1月發生在雪梨近郊的北帕拉瑪塔（North Parramatta），當時夫妻倆才秘密結婚4個月。扎法爾犯案之後，打電話給媽媽表示，哈葉特沒有呼吸了，但拒絕叫救護車，因為「警察會把我抓走，關進牢裡」，反而詢問母親出國機票多少錢。

由於扎法爾的母親報案，警消緊急抵達現場，卻發現哈葉特全身赤裸、臉部朝下，躺在充滿鹽酸的浴缸裡，只剩下一隻腳依然完好。由於遺體受損太嚴重，家屬就連她的最後一面都見不到。至於扎法爾則是在逃逸2天後自首。

Acid bath killer Meraj Zafar makes a feeble courtroom apology to the family of tragic Arnima Hayat as her father confronts him in court https://t.co/aaFzinputV — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 25, 2024

根據調查，扎法爾過去就曾懷疑哈葉特偷偷跟別人約會，因此動手施暴，警方也於2021年5月發布家庭暴力保護令。犯案後，他在網路上搜尋「鹽酸會灼傷皮膚嗎」、「你會因為謀殺罪在雪梨被判多少年」，並且購買了100公升的鹽酸，企圖毀屍滅跡。

25日在雪梨最高法院上，扎法爾宣讀寫給受害者家屬的信，坦承這是「對他人做出最可怕的事情」，「我不知道如何開口說，我對於我造成的一切，以及我的行為所影響的一切，感到多麼抱歉。」他坦言沒有任何人應該受到這種對待，「我希望你們有一天能夠原諒我。我很抱歉。」

不過，死者母親表示，女兒遇害之後，她的內心留下了一個空洞，永遠也無法填補，「我的眼淚永遠不會停止，我內心深處的傷痛也永遠不會停止。」死者父親也當面怒嗆被告，「你殺了我的女兒，你毀了她的未來，你毀了我的家庭，你傷了我的心。我們失去了女兒和其他的所有一切。」

此案預計12月19日宣判量刑。