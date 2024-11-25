獨／內湖恐怖情人黑底曝！多次勒頸抓髮撞頭　還罵「比妓女賤」



▲台北市內湖區砍人案釀1命危1傷。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



記者張君豪／台北報導

25日11時9分、北市內湖區瑞光路聯發科技公司前發生一起情殺案，恐怖情人宿男（52歲）疑因蔡姓女友（48歲）提分手，雙方在瑞光路旁爭吵後，宿男掏出隨身攜帶的折疊刀往蔡女右胸、左腹及手臂連刺4刀，宿男隨後也往自己左胸輕刺1刀，隨後在一旁抽菸、冷眼看著倒臥血泊中的女友，直到警方到場將他逮捕，兩人分送三總、國泰醫院搶救，宿男並無生命危險，蔡女則當場失去生命跡象，經搶救後恢復呼吸心跳。

警方調查，宿男並非第一次對女友施暴，並有多項傷害女友的紀錄；2023年7月宿男在租屋處約出女友談判，吵架時出手推擠拉扯女友，導致手臂瘀傷，關節挫傷，並當場砸毀女友的iPhone手機洩憤。





▲內湖聯發科前情殺，恐怖男曝光。（圖／民眾提供）

同年9月間，宿男在住處因情緒失控，猛抓女友頭髮撞牆並用腳踹女友下腹部，甚至拉女方腳拖行，甚至動手掐住對方頸部導致女友差點窒息，女友全身傷痕累累就醫驗傷。

據傳宿男女友是有夫之婦，早就想要分手但不堪宿男無賴糾纏，女方多次遭宿男暴力攻擊，宿男曾壓著女友身體掐他脖子威脅「敢出聲求救就要叫你家人來幫你收屍」、「不然就斷你一手一腳讓你無法走路」，宿男習慣用粗鄙言語霸凌女友曾嘲笑女友「你這種賤女人比妓女還不如」，後來宿男被該名女友依觸犯傷害、家暴罪嫌告上法院，今年遭判決有罪，未料宿男暴力言行仍未悔悟，竟持刀刺殺女友。

►獨／北市街頭「推車運屍700m」 52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍 「3大關鍵證物」全詭異消失

