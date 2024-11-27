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川金會再現？　路透：川普團隊考慮與金正恩「直接會談」

▲▼川普將金正恩視為好朋友。（圖／達志影像／美聯社）

▲歷史性的川金會，被認為並未帶來具體外交成果。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》27日獨家報導，美國總統當選人川普的團隊正在考慮，與北韓最高領導人金正恩進行「直接對話」，希望透過新的外交努力，降低武裝衝突的風險。不過，川普的過渡團隊尚未回應置評要求。

《路透社》引述多名知情人士說法報導，川普團隊的一些人認為，以這一段已經存在的關係為基礎，由川普採取直接行動，最可能與金正恩破冰。最初目標將是重新建立基本接觸，但進一步政策目標，或者精準的時間表，都還不確定。

一位曾經聽取過渡團隊想法的消息人士認為，與中東及烏克蘭等更迫切外交政策問題相比，這個議題可能退居次要地位。這項政策還在討論中，川普也尚未做出最終決定。

川普在第一任期進行了前所未有的外交努力，宣稱收到來自金正恩的「美麗」信件，還形容2人會談宛如「墜入愛河」，但並未取得任何具體成果。

儘管如此，川普與一些盟友卸任時，仍認為這種直接做法，將是華府影響北韓行為的最佳方式。而川普22日宣布任命華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）研究員黃之瀚（Alex Wong）擔任總統特助兼首席副國家安全顧問，此人正是當年推動北韓政策的關鍵人物之一。

 
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