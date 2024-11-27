「毒辣金與正」冷血歷史曝光！下令處決18人　特務也難逃死

▲金與正多次公開向南韓嗆聲。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨副部長金與正多次怒嗆南韓用空飄氣球傳播「政治宣傳垃圾」，並誓言報復。而她的硬派作風其實早就有跡可循，她2020年就曾經下令炸毀兩韓在開城工業區的聯合辦公室，更曾多次下令處決數十名士兵與官員，蛇蠍毒辣的一面，與當初在哥哥金正恩身旁宛如小秘書的畫面形成強烈對比。

根據《每日北韓》報導，金與正17日再度透過《朝中社》發聲，指控南韓以氣球空飄政宣傳單，而北韓當局16日也在多地發現相關物品。從《朝中社》公開的照片中可見疑似氣球殘骸、傳單以及一些南韓市售的食品和日用品。

金與正在聲明中表達強烈不滿，形容該行為猶如「在剛清理乾淨的庭院撒上野狗都不碰的骯髒垃圾」，甚至揚言會讓無視北韓警告的人都付出代價，更稱空飄這些傳單的人是「人類垃圾」。

金與正已非第一次公開嗆聲，作為金氏政權核心高層中唯一的女性，她早在多年前就多次展現硬派作風。金與正本人曾被指涉及多起暴力事件，根據美國《自由亞洲電台》（RFA）報導，她2021年5月曾經下令處決10名涉嫌走私金塊的北韓邊境士兵。

《每日北韓》也曾在2020年報導，金與正在2020年12月下令處決8名涉嫌貪汙的國家保衛省特務，據悉所有人都是幹部。