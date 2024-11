以黎停火協議正式生效！拜登：雙方永久休戰　以軍60天內逐步撤兵

▲拜登宣布以黎達成永久停火協議。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國總統拜登宣布,以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議,結束長達13個月的衝突,相關協議於27日凌晨4點(台灣時間27日上午10時)生效。

據BBC報導,拜登指出,停火協議旨在永久停止以黎雙方的敵對行動,以色列同意在60天內逐步撤離黎巴嫩南部,而黎巴嫩政府軍則將重新控制目前由真主黨控制的地區。然而,以色列表明該國保留在必要時採取行動的權利,聲稱如果黎巴嫩真主黨違反協議,那麼以軍將重新採取軍事行動。

報導稱,根據協議內容,真主黨武裝人員與兵器將從利塔尼河(Litani River)以南地區撤離,恢復2006年以黎戰爭後劃定的邊界。美國與法國的一份聯合聲明指出,美法2國將參與監督協議的執行,同時拜登也確認美方不會派遣軍隊執行停火協議。

President Biden announces that a ceasefire between Israel and Hezbollah in Lebanon will begin at 4 a.m. local time on Wednesday. He says this is "designed to be a permanent cessation of hostilities" across the Israel-Lebanon border, and details a 60-day plan to draw down the… pic.twitter.com/cdDBpMYWzo