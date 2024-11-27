以黎停火協議正式生效！拜登：雙方永久休戰　以軍60天內逐步撤兵

▲拜登宣布以黎達成永久停火協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登宣布，以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議，結束長達13個月的衝突，相關協議於27日凌晨4點（台灣時間27日上午10時）生效。

據BBC報導，拜登指出，停火協議旨在永久停止以黎雙方的敵對行動，以色列同意在60天內逐步撤離黎巴嫩南部，而黎巴嫩政府軍則將重新控制目前由真主黨控制的地區。然而，以色列表明該國保留在必要時採取行動的權利，聲稱如果黎巴嫩真主黨違反協議，那麼以軍將重新採取軍事行動。

報導稱，根據協議內容，真主黨武裝人員與兵器將從利塔尼河（Litani River）以南地區撤離，恢復2006年以黎戰爭後劃定的邊界。美國與法國的一份聯合聲明指出，美法2國將參與監督協議的執行，同時拜登也確認美方不會派遣軍隊執行停火協議。

President Biden announces that a ceasefire between Israel and Hezbollah in Lebanon will begin at 4 a.m. local time on Wednesday. He says this is "designed to be a permanent cessation of hostilities" across the Israel-Lebanon border, and details a 60-day plan to draw down the… pic.twitter.com/cdDBpMYWzo — CBS News (@CBSNews) November 26, 2024

自黎巴嫩真主黨在2023年10月與以色列交火以來，戰鬥就不斷升級，尤其是今年9月以色列加強轟炸和有限地面入侵後。黎巴嫩官員透露，這場戰爭至今已造成超過3823人死亡、近1.6萬人受傷，並導致約100萬人流離失所。與此同時，以色列也有約75人死亡，其中逾半數為平民。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，停火將讓以色列國防軍專注於應對「伊朗威脅」，同時孤立加薩的哈瑪斯，並加強對其的壓力。長久以來，黎巴嫩真主黨一直被視為伊朗的第一道防線，但隨著該組織大部分的飛彈武器庫被摧毀，伊朗和以色列之間的軍事平衡似乎已向以色列傾斜。

納坦雅胡進一步指出，結束黎巴嫩戰事將讓以軍擁有更多資源應對以色列南部的衝突，然而以色列持續的戰爭雙線壓力也揭示了軍事應對的限制。黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）對停火協議表示歡迎，稱這是黎巴嫩「恢復平靜與穩定的重要一步」，但他也要求以色列完全遵守協議，撤出目前佔領的地區。