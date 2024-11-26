台東落實公私托嬰中心訪視輔導　率全台之先全面安裝監視雲

▲台東落實公私托嬰中心訪視輔導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府社會處為提升托嬰中心服務品質，每年定期對公私協力托嬰中心及準公共托嬰中心訪視輔導，對象涵蓋公私協力托嬰中心及準公共托嬰中心。近日，針對縣內10家中心展開22場次訪視輔導，內容除追蹤前次訪視的改善情況外，更新增進階指標進行評估與指導。也率先於110年全面設置托嬰中心監視設備及監視雲。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣在托育政策上不斷創新與突破，110年全面設置托嬰中心監視設備及監視雲，中心監視器影像可異地備份保留45天；並推動全台唯一公私托嬰月費一致方案，使私立托嬰率提升至100%。此外，縣府透過訪視輔導檢核托嬰中心的設施設備、環境佈置及日常管理，確保每個環節符合法規與標準，提供幼童最適合的托育環境，同時促進嬰幼兒全面發展。特別感謝托嬰中心托育人員辛苦及用心照顧幼童，成為臺東縣育兒家庭的神隊友及後盾。

社會處長陳淑蘭進一步指出，台東縣目前有5家公私協力托嬰中心及5家準公共托嬰中心，共收托252名嬰幼兒。今年特聘兩位資深老師擔任實地輔導委員，依據衛福部社會及家庭署的「托嬰中心訪視輔導指引」，逐家逐項進行檢視與指導，特別關注托育環境安全、教保人員專業素質、衛生管理措施及教育活動安排。

台東縣政府今年推出一系列育兒支持政策，包括10月起育兒生日禮2.0中的尿布改為可選購嬰幼兒商品的「提貨券」，以及11月起實施的定點臨托服務。此外，目前規劃的新公共托嬰中心將於114年上半年啟用，預計提高托育率至23%。透過訪視輔導，縣府實際瞭解托嬰中心的實際運作與需求，未來將持續以稽查、輔導及教育訓練等多元機制，與托嬰中心攜手合作，提供適齡、適性且專業的托育服務，讓台東縣成為友善育兒的幸福城市。