卑南鄉衛生所榮獲最高榮譽標竿標章　台東衛生局長頒紅榜恭賀

▲台東卑南鄉衛生所榮獲「113年高齡友善健康促進服務認證」最高榮譽標竿標章 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南鄉衛生所參加衛生福利部國民健康署「113年高齡友善健康促進服務認證」評比，榮獲最高榮譽標竿標章全國第一名，26日台東縣衛生局孫國平局長與縣議員楊招信、卑南鄉民代表會主席吳昇和等人，特到衛生所張貼紅榜恭賀，並肯定與讚賞表揚衛生所同仁辛勞。

台東縣長饒慶鈴表示，因應2025年將成為超高齡社會，更應推動高齡友善健康促進服務場域，因此，縣府積極輔導醫療機構營造符合長者們就診需求環境，讓長者們感受到貼心、支持、友善與尊重的醫療環境，打造「高齡友善醫療服務」場域。

台東縣衛生局指出，因台灣人口快速高齡化，依據行政院國家發展委員會推估，於2025年65歲以上老年人口即將超過總人口數的20%，將正式進入「超高齡社會」，因此衛生福利部國民健康署於100年開始推動高齡友善健康照護機構認證作業，至今已邁入第十四年，從醫院開始推廣，並於101年擴展至衛生所、診所、長照機構等。

台東縣衛生局輔導轄內6家衛生所及9家診所參與今年高齡友善健康促進服務機構認證，其中共有5家衛生所(台東市衛生所、延平鄉衛生所、海端鄉衛生所、池上鄉衛生所、金峰鄉衛生所)獲友善標章；卑南鄉衛生所更是榮獲「113年高齡友善健康促進服務認證」-標竿標章全國第一名；另，還有9家診所(謝繼賢骨外科診所、吳明宏骨外科診所、陳深染骨科診所、許眼科診所、東光眼科診所、都蘭診所、陳明正內科診所、黃俊豪內科診所、東興內科診所)也通過「高齡友善健康促進服務自評」，成績顯著。

孫國平表示，除了今年獲獎的醫療院所外，也感謝曾經參與「高齡友善健康促進服務」之醫療院所，期盼每一位長者都能享受高品質、有尊嚴的照護服務，並會努力一起守護在地長者的健康。