全國首例！非母語青年挑戰族語演說　東大師資生榮獲雙料特優

▲全國首例！非母語青年挑戰族語演說。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立台東大學師資培育中心的兩位族語文中教學程師資生蘿拉．麻吉與利芳慈，於24日代表台東縣參加在花蓮市舉辦的全國語文競賽，分別在阿美語及排灣語演說項目中榮獲特優佳績，為台東爭光。

這項成就特別令人矚目，因為兩位獲獎者皆非以族語為母語，而是透過師資培育中心三年半來的努力學習，從基礎開始建立族語能力。依據聯合國教科文組織的定義，台灣原住民族語屬於「嚴重瀕危語言」，一般青年世代多僅能說出單詞片語；在此背景下，兩位師資生能在5分鐘的全國賽演說中脫穎而出，實屬難得。

蘿拉．麻吉雖為太魯閣族，卻在阿美語組中奪得特優，展現跨族群學習的優異成果。她從最初只有中級認證，經過持續精進，終於取得高級認證資格。利芳慈則是從北部都會區返回部落習語，克服口說障礙，通過嚴格訓練後同樣考取高級認證，並在本次競賽中展現卓越表現。

兩位獲獎者目前正在台東縣立豐田國中及都蘭國中進行教育實習，預計明年二月取得教師證書。台東大學師培中心主任王前龍指出，兩人不僅通過原住民族語能力高級認證、教師資格考試，更在全國語文競賽中獲得最高殊榮，展現卓越實力，以此建議教育部門可依據《偏鄉教育條例》規定，以三校或中小學分級合聘方式，讓具備族語文專長的優秀人才立即投入教職。

王前龍強調，在原住民族語言面臨嚴重瀕危的關鍵時刻，由年輕世代教師投入族語教育工作，不僅能為傳統文化注入新活力，更能實踐《國家語言發展法》推動族語傳承的核心理念，為台灣的多元語言教育開創新的里程碑。