台東宣講團前進校園　國中反毒反詐騙宣導

▲警方深入校園進行反毒反詐宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



政府為防制毒品危害，維護國民身心健康，依毒品危害防制條例之規定，於108年設置毒品防制基金。基金主要項目有矯正觀護社區毒品防制、醫療社福毒品防制、校園毒品防制、社會危安毒品防制及就業促進毒品防制等5項。校園毒品防制為舉行偏鄉地區及藥物濫用重點國、高中職學校多元適性教育活動、戒癮少年適性就學及校園拒毒活動等，其中校園拒毒活動更是少年隊業務主要工作之一。

賓茂國中位於金峰鄉賓茂村，地處原鄉，家長除務農外，也前往外縣市工作，並將孩子交由家中祖父母扶養。東警反毒、識詐宣講團於日前走進臺東縣立賓茂國中宣講，除介紹新興毒品的辨識技巧潛在的毒品接觸場合，並教導學生誤觸毒品的應對方式，以及詐騙集團利用未成年學生成為詐騙車手，提供防護和辨識技巧。

在這次入校宣導活動中，與現場師生50餘人，互動十分良好，除針對容易發生之偏差行為，毒品危害及詐騙等情事，進行互動式的講解及溝通，並針對反毒與識詐等各種危害加以呈現，對於建立該校師生的正確法治觀念，有相當的助益。



台東縣警察局表示，「反毒、識詐」是政府當前的重要政策，山地部落及偏遠地區學生接觸訊息的來源有限，容易受到外界的誘惑而為不法集團利用，來從事不法行為。因此，法治教育向下札根，最重要的工作是各層面的參與。法治教育所強調的這些觀念，要從小就要培養。透過各層面的宣導教育，讓我們的孩子儲備在這多元社會時代的一些能力，讓其日後對社會有核心價值有所認識及處事能力。