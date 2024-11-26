花蓮美崙惡臭趨緩！科技監測儀器監控有效控制　超標部分送裁罰

▲▼環保局緊急借用空氣品質監測車及移動式空氣品質感測設備，24小時全面監控。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮美崙地區台翔興業造成空氣異味，在花蓮縣環境保護局日以繼夜多管齊下之管制下，異味之排放已逐漸受到控制，不論是科技監測數據與民眾陳情案件均已減緩。目前環保局持仍續動員一切可用資源，24小時全時監控，確保美崙地區空氣品質。

由花蓮縣政府環保局緊急向環境部及雲林環保局請求支援，包括2部空氣品質監測車（站）及7部移動式空氣品質感測設備（MOT），已於23日抵達花蓮，可於現場周界及下風區影響範圍設置，藉由全面科技監控環境品質，維護周邊居民生活品質。

11月25日於下風處監測結果AQI（Air Quality Index）數值為28 ，AQI小於50屬空品良好等級；MOT（移動式空氣品質感測儀）測得PM2.5之數值均低於10μg/M3，顯示因悶燒造成PM2.5之影響尚屬輕微。

此外，由環保局官能實驗室進行之聞嗅測試，異味測值也由11月19、20日連續二日之40（標準為30），至11月24日已降為16，顯示異味排放已趨緩和，對於超標部分環保局已進行裁罰。

另環保局也使用熱顯儀監看料堆溫度變化，於11月23日中午測得料堆溫度高達500C，經廠方緊急調動2台水車，並請亞洲水泥廠、環保局各支援1台水車，經灑水後溫度降至370C。往後每日至少於早、午、晚派員進行現場稽巡查，攜帶三用手持儀進行環境監測，並量測料堆溫度，要求料堆持續灑水，避免溫度升高造成復燃之情形。此外，架設完成CCTV即時影像，持續針對悶燒導致的空污行為執行24小時現場監控。

花蓮縣政府強調，本起環保事件嚴重影響美崙地區民眾生活品質，對於違反環保法規部分，如取得明確超標檢測數據或違規事實，必依法予以嚴懲。花蓮縣政府環保局已採取一連串有效的管制作為，至今已大致控制異味污染排放，但仍會繼續努力直到完全處理完畢。

環保局並已要求業者針對悶燒物料提出廢棄物處置計畫書，加速移除改善，才能釜底抽薪徹底解決問題。