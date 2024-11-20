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超高齡社會「在宅住院」成趨勢　遠端病人監測RPM提升照護品質

▲面對超高齡社會，「在宅住院」成新解方，中華電信「遠端病人監測RPM」有助醫病護多方即時監控、互動，提升照護品質。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／雲林報導

臺灣2025年邁入超高齡社會，每5人中就有1人是65歲以上高齡，面對龐大的醫療照顧需求與醫療量能不足的風險，「在宅住院」成為新解方。健保署今年7月啟動「在宅急症照護試辦計畫」，針對肺炎、尿路感染、軟組織感染病人，由醫護團隊「到府服務」，提供住院等級的治療。

▲▼中華電信,好所宅診所,在宅急症照護試辦計畫,遠端病人監測RPM服務,在家住院。（圖／記者姜國輝攝）

▲「在宅急症照護」由醫護團隊到府服務。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

透過遠距照護技術，病人在家也能獲得類似住院的醫療監控，結合視訊看診，醫病護多方線上即時互動，更進一步提升反應速度與精確度。病患家屬廖先生有感而道，「醫師直接來我們這邊服務，我們就省了一個跑醫院流程，再加上有儀器在監控，因為我爸他臥床的每2小時要翻身一次，只要2小時沒有翻他，系統馬上通知醫師、護士還有我們家屬和看護，可以及時地解決很多問題。」

▲▼中華電信,好所宅診所,在宅急症照護試辦計畫,遠端病人監測RPM服務,在家住院。（圖／記者姜國輝攝）

▲好所宅診所院長–黃子華醫師。

好所宅是雲林第一間「到宅支援型診所」，結合居家醫療與長照服務，透過診所、居護、藥局、長照的跨專業團隊，運用中華電信「遠端病人監測RPM」多方即時監控、互動，共同協助長輩在家中的日常生活。診所院長黃子華表示，重度失能長輩就醫，從待床到住院，都需要請人照顧，除醫療費用外，更產生龐大的隱形社會成本，「但在家裡面有他原本的照顧者，有他原本的生活環境，這些對於整個社會成本都是降低的」。

▲▼中華電信,好所宅診所,在宅急症照護試辦計畫,遠端病人監測RPM服務,在家住院。（圖／記者姜國輝攝）

▲中華電信「遠端病人監測RPM」可連線醫師進行視訊看診，提升反應速度與精確度。

黃子華院長認為，居家醫師的一大價值，就是能深入病患與家屬的生活，解決照顧問題，醫病關係的互動，往往比在醫院更有人情味，「在醫院可以獲得完善醫療，卻被剝奪生活，但在家裡有生活，有時候治療效果會出乎意料地更好」。他也提到，雲林縣衛生局已跟縣長爭取到預算，編列「在宅住院」相關設備、人力的補助，值得中央作為明年政策修正的參考。

▲中華電信「遠端病人監測RPM」。（圖／中華電信提供）

▲中華電信「遠端病人監測RPM系統」服務架構。

「在宅急症照護」也有賴科技支援，中華電信的遠端病人監測RPM，能協助醫護即時監控病人的生理數據，實現整合式在宅醫療照護服務，提升在宅照護品質。好所宅護理師林俞彤進一步說明，透過藍牙快速完成配對，個案血氧、血壓、心率等IoT生理量測數據即可自動上傳，同步顯示於APP與管理後台，數值常會告警通知​，平台也提供即時視訊功能，方便醫病護遠距進行多項互動。​

▲▼中華電信,好所宅診所,在宅急症照護試辦計畫,遠端病人監測RPM服務,在家住院。（圖／記者姜國輝攝）

▲IoT生理量測數據即時上傳雲端平台，有助醫護進行遠端監控。

▲▼中華電信,好所宅診所,在宅急症照護試辦計畫,遠端病人監測RPM服務,在家住院。（圖／記者姜國輝攝）

▲中華電信「遠端病人監測RPM」後台可以觀察生理數值連續變化趨勢圖。

此外，中華電信「遠端病人監測RPM」後台可以觀察生理數值連續變化趨勢圖，讓醫師根據患者的狀態變化，制定更精確的治療方案和藥物劑量調整，​也能幫助醫師發現異常的生理數值波動，提前預測可能的健康問題，或防止狀況惡化。林俞彤補充說道，「體溫、心跳、呼吸、血壓、血氧是目前最常監測的5大項目，比較特別的是智慧床墊，能監測有沒有翻身、離開床，有一些人可能呼吸很喘，或獨居個案離開了床等等，可由此知道他有沒有危險。」

▲▼中華電信,好所宅診所,在宅急症照護試辦計畫,遠端病人監測RPM服務,在家住院。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼生理量測數值出現異常會發出警告。

▲▼中華電信,好所宅診所,在宅急症照護試辦計畫,遠端病人監測RPM服務,在家住院。（圖／記者姜國輝攝）

遠端病人監測RPM掌握生理狀況，再藉由視訊，醫病護多方線上即時互動，不必到醫院住院也能接受良好照護，同時減少院內交叉感染風險，降低病患及家屬的身心負擔。創新科技持續優化完善服務，「在宅住院」已是必然趨勢。

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