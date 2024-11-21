18歲車手拒捕衝撞警逃逸　遭開2槍「擊中小腿」躲摩鐵挖出子彈

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名18歲黃姓男子擔任詐騙集團監控車手，19日和同夥與被害人接洽取款，黃男被埋伏員警發現後試圖開車衝撞，立即遭開2槍制止。黃男的左小腿意外被子彈擊中，但仍趁隙逃逸不敢就醫，並在同夥接應下逃到汽車旅館藏匿，警方20日循線逮人，後續移送偵辦。

▲18歲車手拒捕衝撞員警逃逸！遭開2槍「擊中小腿」不敢就醫 。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民第一分局18日接獲74歲姜男報案稱遭假投資股票詐騙，19日與專案小組配合，約出詐團車手在三民區安邦公園面交150萬元，員警則是在公園周邊埋伏。當日約莫18時許，39歲車手陳男現身取款時，遭員警一擁而上當場逮捕。

員警在場也發現18歲詐團監控車手黃男躲在一旁車上，但要上前攔查時，黃男竟開車衝撞，當場被員警朝左前輪射擊2發制止，但黃男仍趁隙加速逃逸。

▲警方在汽車旅館強勢逮捕黃男及吳男。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方調閱監視器漏夜偵辦，發現黃男逃逸後將汽車棄置燕巢區瓊招路一處空地，並由21歲友人吳男開車接應至橋頭區鐵道北路汽車旅館藏匿。20日16時30分許在該汽車旅館強勢逮捕黃男及吳男，同時在車上起獲K他命及K盤。

員警逮人時，發現黃男左小腿有受傷包紮，才得知黃男拒捕時，意外遭其中一發子彈擊中，但因怕被抓，竟然忍痛不就醫，自行將子彈取出包紮傷口，後續已將他先行戒護就醫。

全案黃男依刑法妨害公務、詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，吳男則依刑法藏匿人犯罪嫌及毒品危害防制條例併案移送高雄地檢署偵辦。

另黃男拒檢逃逸部分，涉違反道路交通管理處罰條例第60條第1項「汽車駕駛人拒絕停車接受稽查而逃逸」（處新台幣10000元以上及30000元以下罰鍰），無照駕駛部分，涉違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款「未領有駕駛執照駕駛小型車」（處新台幣6000元以上及24000元以下罰鍰），將一併予以開單舉發。