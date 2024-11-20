還垃圾場清白！花蓮美崙飄惡臭　環保局揪出元兇

▲垃圾轉運廠商及清潔隊每天都定時噴灑除臭劑，已降低產生臭異味的可能性。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前有民眾在「社群媒體」反映，美崙地區空氣中充滿異味，部分居民指出可能來源為垃圾場飄散的臭味，花蓮市清潔隊得知後，立即停止垃圾轉運作業並加強除臭作業，並立即向花蓮縣環保署反映，以釐清臭異味的真正來源。後經環保局稽查人員稽查結果，發現是美崙工業區某工廠在執行翻攪作業所產生的臭異味。

花蓮市垃圾掩埋場位於花蓮市的東北邊，每當東北季風吹起時，異味會隨氣流擾動，經常被民眾直指是惡臭的來源，為避免挖掘垃圾轉運過程所產生的臭異味影響周邊居民的生活環境品質，垃圾轉運廠商及清潔隊每天都定期噴灑除臭劑，已降低產生臭異味的可能性。

針對民眾反映異味飄散一事，花蓮市清潔隊為求慎重，當下要求轉運廠商停止垃圾轉運作業，並持續加強除臭作業。同時，向環保局反映可能的產生源，後經環保局稽查人員稽查結果，發現是美崙工業區某工廠在執行翻攪作業所產生的臭異味，環保局已要求該工廠立即改善，並將持續追蹤。

花蓮市清潔隊吳慶展隊長表示，感謝市民朋友們共同監督垃圾轉運作業，當有異常味道發生時，雖不一定是垃圾場的問題，仍可立即向清潔隊反映，以求在最短的時間內找出源頭完成改善。另外，清潔隊已初步和環保局取得共識，將評估秋冬季吹東北季風期間，改轉運打包垃圾，避免挖掘垃圾時所產生的臭異味逸散。