不送1.7萬折扣　喜傑獅改口「中華隊按讚活動結束」：原文被下架

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，北市筆電製造商「喜傑獅」（CJSCOPE）推出「無限制1讚折1元」活動，卻因反應熱烈偷改規則而炎上，不過仍會送出1.7萬元的折扣。不過，喜傑獅稍早表示，因為被檢舉或違反FB規定的關係，「我們目前會直接結束這個活動」，造成困擾非常抱歉。

喜傑獅在臉書發文，感謝所有粉絲的熱情支持和祝福，「我們目前會直接結束這個活動，造成困擾，不好意思」，原文因為被檢舉或違反FB規定的關係，已被強制下架，相關原因不明。

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喜傑獅透露，官網目前依然擔憂有心人士繞過攻擊，「我們認為這是一個違法的行為，因此，訂單經過非正常位置或路徑所發過來的資料，我們先做保留」。

目前官網暫時沒有辦法恢復，預計需要再2到3天的時間，喜傑獅強調，等官網恢復後，會公告推出相關超優質的折扣優惠，「例如，多少錢的折扣，或是直接打多少折，請各位耐心稍後」。

喜傑獅FB全文：

各位親愛的貴賓們粉絲們

謝謝大家的關心，謝謝大家的祝福

歡迎我們中華隊按讚的折價活動

到昨日晚上九點中華隊安全平安落地後

已達到一個段落

各位貴賓以及粉絲們的熱烈參與，

大家各路的支持以及熱烈回應

我們目前會直接結束這個活動

「造成困擾，不好意思」



原文因為被檢舉或違反FB規定的關係，相關原因不明

已被強制下架，造成困擾，真的很抱歉。



官網目前依然擔憂有心人士繞過攻擊，我們真的不堪其擾，因此，訂單經過非正常位置或路徑所發過來的資料，我們先做保留。



因此，官網暫時沒有辦法恢復，預計需要再二到三天的時間。



我們會檢查相關貴賓資料，預計會在2～3個工作天開始聯絡，11月25日晚上九點之前在官網崩潰之前，已經我們官網有聯繫上的貴賓。



感謝各界支持我們以及關心我們的貴賓、客戶，還有朋友們



等待我們官網恢復，會公告推出相關超優質的折扣優惠給大家

例如，多少錢的折扣，或是直接打多少折

請各位耐心稍後