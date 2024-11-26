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辜仲諒曾說台灣「守備一流但打擊軟」　網見影片：原來幫助那麼多

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在12強棒球賽中奪冠，中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒總計將發出新台幣7000萬元獎金。近日有網友翻出8月拍攝的一支影片，發現當時辜仲諒就承諾，只要球隊有需要什麼樣的設備、資源，他都會盡力幫忙，可是他要大家答應他，「我要的就是你們的棒球水準提高，尤其是打擊」。

辜仲諒在12強賽前記者會上曾直言，台灣打擊實力三流，但後來他在賽後解釋，這其實是自WBSC（世界棒壘球總會）的評價，「這不是我講的，這是WBSC大會跟我講，所以我們要知道哪裡強」。

事實上，辜仲諒早在8月也說過這句話，如今影片也掀起討論。辜仲諒說，球隊出去比賽就是代表台灣，所以他只求每次都能看到大家的進步，「今天打不到二球，好好的練，練到會打為止，如果你們需要什麼樣的設備，這個投球機器，如果你們150打不到，我弄台送你們，你們就練，練到打得到為止，我們就是要這樣進步」。

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▲▼辜仲諒。（圖／記者王真魚攝）

▲辜仲諒要球員增強打擊實力。（圖／記者王真魚攝，下同）

辜仲諒直言，「我們的守備，現在我想整體來講大概是世界一流，可是我們的打擊有夠軟，我想你們都知道我們的打擊大概三流，打不到球，我想你們心知肚明」，所以打擊水準一定要提高，「總不能只是老是用守備，守了沒有用，要能攻，所以打擊最重要，每個人都要能打得到球」。

辜仲諒表示，不管是日本還是美國，幾乎沒看過強棒短打，但是「我們在台灣常常會看到，連第四棒都出來短打，這叫什麼水準？這是小學生。」雖然說話直，但他也說，「我這樣講是為你們好，因為我懂球，我跟你們一樣，我從小打到大學 」。

辜仲諒說，他要對台灣負責，因為他是理事長，他能做到的是，「教練需要什麼樣設施、需要什麼樣的資源，我全力以赴」，但大家一定要共同努力，要把棒球水準提高，「尤其是打擊，OK？」每個人都盡一份自己的力量。

▲▼辜仲諒。（圖／記者王真魚攝）

辜仲諒還說，「你們需要什麼，我會去幫忙爭取，像這一次有好多的國際比賽，本來沒有在台灣的，我跟我的同仁棒協為台灣爭取，所以這個是我能做的。」最後他也鼓勵大家，「你是台灣人，所以我們要有這個榮耀，我們要把這個榮耀呢，發揮到最高點，要靠什麼？靠你們的努力」。

影片底下，吸引不少網友回應，「身為看棒球30幾年的老球迷，聽辜董說這番話很有感觸，台灣球員不能關起門來自己在國內拿冠軍就自滿，真正的冠軍是需要經過國際洗禮認證的」、「他說的都是實話，但有些人或是粉專卻在上綱他，這才是我不解的」、「你可以說辜董講話太直，但你絕對不能懷疑辜董愛棒球的心，他是真的想讓台灣的棒球變得更好更進步」、「原來他幫助那麼多」、「良藥苦口、忠言逆耳，有辜董時代的台灣棒球選手是很幸福的」。

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