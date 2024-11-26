細看中華隊海報　陳傑憲「藏1彩蛋」！網笑翻朝聖：難怪沒有極限

▲眼尖的網友發現亮點。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

台灣隊在世界12強賽事中，以4比0擊敗日本隊奪得歷史首座冠軍，讓全台掀起棒球熱，有網友日前在街頭看到中華隊看板，走近一看卻發現，陳傑憲的褲子「石門水庫沒拉」，褲子拉鍊是打開的。不少網友看完後笑翻，「接下來大家都會很仔細看了」、「隊長的偶包日漸消失」。

有網友在Threads發文，「傑憲你石門水庫沒關」，遠遠看時不顯眼，走近一看就可以清楚看到，拉鍊是打開的狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友笑翻，「挑照片的人為什麼會沒發現」、「難怪大巨蛋一直漏水」、「傑憲：不只我本人，連我的照片都要得人群恐懼症了」、「吼～現在全世界都知道四爺石門水庫沒關了啦」、「台灣人都跟別人注意的地方不一樣」、「滑到這篇笑嘎並軌」、「不要一直關心傑哥尿尿的地方」、「完蛋了，接下來大家都會很仔細看了」、「叫你放開來打，沒想到放這麼開」。

還有網友調侃，原來這就是奪冠的秘密，「原來是打擊率六成以上的秘密」、「難怪打擊率這麼高，別人一隻棒子你兩隻」、「難怪這麼多美技，原來是封印解除了」、「打擊率6成的棒子，怎麼關得起來」、「難怪沒有極限」。

本文獲原PO授權。