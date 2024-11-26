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上海餐廳「一鍋白粥」890元爆紅　萬人驚呆！店長：非賣給大眾

▲▼上海餐廳「一鍋白粥」890元爆紅　萬人驚呆！店長：非賣給大眾。（圖／翻攝抖音）

▲上海餐廳賣一鍋白粥890元，萬人驚呆。（圖／翻攝抖音）

記者許力方／綜合報導

上海一間潮汕特色餐廳有顧客發現，菜單上竟然有賣「白粥」4至6人份要價200元（約台幣896元），好奇點一份來看，竟然真的只是一砂鍋白粥，底下還煮糊了，店員無奈稱之所以貴，是因為「人工熬煮」，天價白粥引爆批評，店長出面回應，「初衷不是賣給客人消費的。」

天價白粥一經曝光網路迅速爆紅，餐廳位在上海浦東新區，主打潮汕砂鍋粥等料理，招牌海鮮粥2人份約199元，白粥2至3人份100元、4至6人份200元。有部落客特地前往拍片嘗試，上傳了一支「壓垮年輕人也有可能是一碗粥」的影片，僅用1分多鐘震撼數十萬人，他親自測試這一份896元白粥的虛實，鍋一上桌，真的只能見到白粥，吃起來也就是粥的味道，配菜則是一般的醬菜，讓他不禁問起店員「米有什麼特別嗎？」

▲▼上海餐廳「一鍋白粥」890元爆紅　萬人驚呆！店長：非賣給大眾。（圖／翻攝抖音）

店員回答，「米是用東北那邊的有機米，水是用阿爾卑斯山的礦泉水。」但部落客吃到底下，發現還被煮焦了、糊成一團，店員則稱，這鍋粥厲害在「人工現熬的」、「吃得出來不一樣」，一番問答讓數萬網友驚嘆「搞個高級點的名字，叫：心痛」、「利潤高達90%」、「他明明可以搶錢的，但還是給了你一桶粥」、「眾所周知，200滬幣大概等於20人民幣。」

對此，店長接受媒體訪問時回應，其實這道「白粥」料理之所以貴，因使用了某法國品牌的礦泉水來熬煮，其他粥用的則是普通的過濾水，如果不願吃不要選擇就可以了。這道白粥也不是他們店裡招牌菜，「初衷不是賣給大眾消費，是老闆做給朋友他們覺得好吃，就弄道菜單上了，十幾年前就是這個價格了」，還說嫌貴的一般都不是店內的終極顧客。

上海浦東新區市堅處受訪時也表示，已記錄下網傳資料，將與相關負責人核實，至於業主自訂商品價格，是否過高不好隨便定義，若沒有確實標價、哄抬物價則將進行監管。


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