女子吃30顆山楂致胃結石！　醫建議：每天「喝4L可樂」化解

▲ 江小姐每天喝3至4公升的可樂。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸上海一名江小姐日前買了30多顆糖霜小山楂食用，結果當晚胃部劇痛，無法躺下睡覺，到醫院胃鏡檢查發現胃部有「巨大結石」，目前每天要喝3至4公升可樂才能化解結石。專家對此指出，「有效但不能亂用，要在醫生指導下飲用。」

據《上游新聞》報導，江小姐表示，自己吃完30多顆山楂後，半夜突然分泌大量口水、胃部絞痛，看了網路上，有人有相同症狀，狂喝可樂可以緩解的貼文後，就開始狂喝可樂，之後確實有所緩解，過幾日才至醫院就診。

▲ 江小姐的病床邊都是可樂。（圖／翻攝自微博）

江小姐表示，她照完胃鏡後，好幾個醫生都驚呆了，「盯著照片說，怎麼這麼大，剝離了一點，結果發現是山楂果肉，全部黏在一起了，外面軟了，裡面很硬，由於結石太大，量不出到底多大，診斷結果直接寫了個巨大。」

她還表示，現在醫生讓自己，每天都喝3至4公升可樂，來化解結石，病床邊都擺滿了可樂瓶子和罐子，之前因為疼痛完全不能平躺休息，目前已經能夠側臥，醫生也已經安排碎石胃鏡了。

▲ 醫師建議江小姐，需喝大量可樂。（圖／翻攝自微博）

西南醫院消化內科副主任陳磊表示，可樂的主要成分包括了，二氧化碳、焦糖色、磷酸、咖啡因等成分，由於其中的磷酸可以和單質磷結合，也可與鈣結合，能有效破壞植物石的聚合物質，故多年來一直被許多專家討論，其可能消融植物性胃結石。

陳醫師也提醒，但即便理論上，有助於消融胃結石，也不能隨便喝可樂，「可樂的量、頻率都需要醫生的指導，如果隨意大量飲用，胃結石本來就在胃中四處滾動，常常將胃壁損傷，造成胃潰瘍，而碳酸飲料又恰恰是胃潰瘍的禁忌，喝下去很容易造成胃穿孔。」