塞爾維亞古堡遭陸客噴漆「關注抖音」　中國大使館急喊：文明觀光

▲ 鐘樓遭到塗鴉。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

塞爾維亞卡萊梅格丹古堡的鐘樓近日遭遊客以紅色噴漆塗鴉，上頭寫著「關注抖音」，並附上一行英文帳號，引起陸網撻伐。中國駐塞爾維亞大使館急忙發出公告，呼籲中國公民，尊重塞爾維亞文化習俗，以文明言行舉止做中塞友誼的文化交流的橋樑。

據《封面新聞》報導，多位網友指出，一位中國遊客在塞爾維亞首都貝爾格萊德的「卡萊梅格丹古城堡」鐘樓上塗鴉，還合照作為紀念。有人以塗鴉的帳號，私訊本人，對方則回覆「我現在被抓走了」。相關部門未對該對話紀錄，做出公開回應。

▲▼ 網友找到塗鴉者的帳號。（圖／翻攝自微博）

▲ 網友私訊塗鴉者。（圖／翻攝自微博）

知情人士顧先生表示，當地華人已經緊急聯繫相關部門，目前塗鴉已清理乾淨，「我們也在尋找這位塗鴉者，但沒有收到更多消息，當地並沒有允許和鼓勵塗鴉的文化，塗鴉者在景點文物上塗鴉，影響更是惡劣。」

相關貼文引起陸網撻伐，「2024年了，還有人當眾拉屎」、「騙流量也不是這麼騙的，好丟臉」、「丟臉丟到國際上去了」、「素質太低，封帳號吧，都沒底線了」、「抓到槍斃」。





▲ 塗鴉現已清理乾淨。（圖／翻攝自微博）

據了解，卡萊梅格丹古城堡建於土耳其奧斯曼帝國時期，是塞爾維亞首批正式宣布的文化古蹟之一。該城堡於1979年，被列為具有特殊重要性的文化紀念碑，並受到塞爾維亞共和國的保護，它是貝爾格萊德最受歡迎的旅遊景點，每年的遊客總數超過200萬人。