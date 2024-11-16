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大陸 大陸焦點 特派現場

年輕人的吶喊？　上海打卡「操」字路面成風潮

記者陳冠宇／綜合報導

在上海浦東新區東方明珠塔附近的一條道路上，地面上用黃色油漆寫著「消防操作登高場地」字樣。最近，許多大陸年輕人站在「操」字旁拍照，並將這些照片發布到網路平台上，使這個地方成為新的網紅打卡點，卻也引發網友們的議論。

▲近期許多上海年輕人流行打卡「操」字路面。（圖／翻攝自微博，下同）

▲近期許多上海年輕人流行打卡「操」字路面。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，這個打卡點位於上海浦東新區正大廣場旁，緊鄰東方明珠塔。使用廣角鏡頭拍照時，可以將地上的「操」字和近在咫尺的東方明珠全景一同拍入照片中，因此網路上出現類似照片。

對此，大陸的網路輿論出現兩極反應，許多網友認為，這種行為低俗且瘋狂，有人評論說：「現在的年輕人一輩不如一輩呀」、「真的是毫無底線」、「為了點流量，真是啥都不顧了」。

▲近期許多上海年輕人流行打卡「操」字路面。（圖／翻攝自微博，下同）

但也有一些網友表示，在沒有影響他人的情況下，這種行為並無不妥，也有人不從負面解讀此行為：「這代表了新時代的一種吶喊嗎？」、「新一代總能從平凡中發現不平凡」、「緊急時的工作地，閒暇時的宣洩場，提供些情緒價值」。

有陸媒記者聯絡了上海浦東新區陸家嘴街道辦事處，詢問是否了解這一情況以及是否會勸導打卡人員。工作人員回應稱，他們對此情況不太了解，但會進一步調查。
 ▲近期許多上海年輕人流行打卡「操」字路面。（圖／翻攝自微博，下同）

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