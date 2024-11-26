好市多黑五「第2波優惠」搶先看！金條、75吋顯示器「現折萬元」

▲好市多黑五購物節邁入第2天，優惠商品搶先看。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節今（26）日邁入第2天，業者在昨日下午搶先曝光亮點優惠商品，矚目的精品有「999.9財富女神金條十盎司」現折11,000元，3C家電有「TCL 75吋顯示器」也是一口氣省上萬，「3D紓壓按摩椅」則現省4700元；此外像是生鮮推出「日本A4和牛」優惠，現場也將有更多限量優惠品。

▲好市多今年黑五將釋出500多項商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

好市多黑五在11月26日邁入第2天，今日搶先公佈的優惠商品包括「999.9財富女神金條十盎司」將省下11,000元、「1克拉圓形鑽戒戒指」將省下2萬元。3C家電方面，「DOCTORAIR 3D紓壓按摩椅」現省4700元、「TCL 75吋4K QD-MINILED顯示器」現省多達11,500元、「BOSE兩件式家庭劇院組」將省下8000元。

▲▼好市多黑五第2波優惠。（圖／台灣好市多臉書）

生鮮肉品祭出「日本A4和牛紐約客真空包」每公斤可省下550元；生活用品推出「AQI雅葵澳洲綿羊油極潤潤膚霜」每罐575公克（2罐入）將省下125元；兒童玩具有「瑪利歐迷你遙控車3入組」可省下500元。

▲好市多黑五預計推出超過500項商品優惠。（圖／記者林育綾攝）



好市多「2024黑色購物節」（黑五購物節）於11月25日～12月1日連續7天舉行，總計將推出500多項商品優惠，是歷年來最多。按照往年流程，商品及價格都保持神秘，而前一天下午4點左右將於好市多臉書社群、APP，搶先曝光隔日亮點優惠品項；不過實際售價仍會在賣場揭曉。優惠商品皆數量有限，售完為止，不少折扣商品可能推出不久就秒殺。

好市多黑五期間，賣場營業時間也將調整，即日起至11月28日提早至「上午9點」營業，11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，若是消費者更早抵達，可依照現場動線指示排隊等候入場。