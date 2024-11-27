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好市多「黑五第3波優惠」看這裡！電動牙刷特價、漱口水趁機補貨

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五邁入第3天，不少3C家電、廚電、生活用品都祭出優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節今（27日）邁入第3天，業者昨日在臉書搶先曝光亮點優惠商品，其中3C電器「飛利浦75吋顯示器」可省下6900元、「飛利浦SONICARE 充電式護齦音波牙刷組」省900元，而生活廚房家電像是微波氣炸烤箱、美式研磨咖啡機都有特價。會員必買的「LISTERINE李施德霖 全效無酒精漱口水」也有折扣，可把握機會補貨囤一波！

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

▲好市多黑五釋出第3波優惠商品。（圖／台灣好市多臉書）

好市多黑五邁入第3天，業者在26日搶先公布第3波優惠商品，精品有「0.8克拉鑽石耳環」將現折13,000元。3C家電有「PHILIPS 75吋4K QLED顯示器」可省6900元、「KLIPSCH 3.1.2聲道家庭劇院無線聲霸」省3900元、「PNY 500GB攜帶式固態硬碟」省300元、「飛利浦SONICARE 充電式護齦音波牙刷組」省900元。

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

廚房家電有「CUISINART美膳雅三合一微波氣炸烤箱」省2000元、「飛利浦自動美式研磨咖啡機」省1000元。寢具有「NISHIKAWA西川 波浪體壓分散床墊 91X190x8公分」省下630元，生活用品有「LISTERINE李施德霖 全效無酒精漱口水」1公升X 3入+250毫升，可省185元。

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3波優惠搶先看。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

好市多「2024黑色購物節」（黑五購物節）於11月25日～12月1日連續7天舉行，預計推出500多項商品優惠，是歷年來最多。按照往年流程，商品及價格將保持神秘，前一天下午4點左右將於好市多臉書社群、APP，搶先曝光隔日亮點優惠品項；不過實際售價仍會在賣場揭曉。優惠品數量有限，售完為止，不少折扣商品可能推出不久就秒殺。

黑五期間，好市多賣場營業時間也將調整，即日起至11月28日提早至「上午9點」營業，11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，若是消費者更早抵達，可依照現場動線指示排隊等候入場。

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