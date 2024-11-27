　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

日本A4和牛省600元！好市多黑五明天優惠曝光　空氣清淨機折4500

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五將於11月28日邁入第4天。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節明（28日）邁入第4天，官方臉書搶先在今日下午曝光隔天的亮點優惠商品，許多會員關注的家電包括「SHARP夏普空氣清淨機」將折價4500元，「SAMSUNG 65吋顯示器」也狂省6200元，生鮮方面更推出日本A4和牛肋眼真空包。

▲▼好市多「黑五第4波優惠」搶先看。（圖／台灣好市多臉書）

▲好市多「黑五第4波優惠」搶先曝光。（圖／台灣好市多臉書，下同）

好市多公布「黑色購物節」（黑五購物節）第4天優惠亮點，精品包括「3.00克拉鑽石手鍊 18K白K金VS2/I」可省下24,000元。3C電器方面，「SAMSUNG65吋4K顯示器」省下6200元、「SHARP夏普空氣清淨機」省4500元。生鮮方面則有「日本A4和牛肋眼真空包」每公斤省600元。

▲▼好市多「黑五第4波優惠」搶先看。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多「黑五第4波優惠」搶先看。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多「黑五第4波優惠」搶先看。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多「黑五第4波優惠」搶先看。（圖／台灣好市多臉書）

好市多「2024黑色購物節」（黑五購物節）在11月25日～12月1日連續7天舉行，總計推出500多項商品優惠，是歷年來最多。按照往年流程，商品及價格將保持神秘，前一天下午4點左右於好市多臉書社群、APP，搶先曝光隔日亮點優惠品項；不過實際售價仍會在當天於賣場揭曉。優惠品數量有限，售完為止，不少折扣商品可能推出不久就秒殺。

黑五期間，好市多營業時間也將調整，11月28日提早至「上午9點」營業，11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，若是消費者更早抵達，可依照現場動線指示排隊等候入場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
52歲「綠葉王」男星被目擊餐廳打工！　日賺1200元：當演員
中華隊奪冠辦遊行　日本球迷感動「幸好是輸給台灣」
錢帥君籌5000萬救尪！　向親友懇求來的
鄭宗哲表態願戰經典賽資格賽：任何國際賽都想打！
彰化警輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」
小哈利罕見吐「哈林、伊能靜離婚」真實心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

黑五狂降！Costco好市多限定必搶再+1　口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

日本A4和牛省600元！好市多黑五明天優惠曝光　空氣清淨機折4500

好市多黑五還沒買的注意～必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮　網大呼「還不買爆？」

全家發熱衣「買1送1」！熱食、暖暖包特價　限時搶咖啡優惠券

必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」半價開吃　再推全新美式炭烤小肋排

好市多「黑五第3波優惠」懶人包！人氣厚奶茶、戴森吹風機特價

好市多黑五碧歐斯年度最殺價！網友激推「NO.1神露」肌膚救星一瓶不到300必須買爆

狂賀中華隊奪冠！三商炸雞「炸雞桶買1送1」限時開跑

胡宇威釋放真實自己　特窖陳高豐富獨特滋味男神品味獨一無二

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

黑五狂降！Costco好市多限定必搶再+1　口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

日本A4和牛省600元！好市多黑五明天優惠曝光　空氣清淨機折4500

好市多黑五還沒買的注意～必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮　網大呼「還不買爆？」

全家發熱衣「買1送1」！熱食、暖暖包特價　限時搶咖啡優惠券

必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」半價開吃　再推全新美式炭烤小肋排

好市多「黑五第3波優惠」懶人包！人氣厚奶茶、戴森吹風機特價

好市多黑五碧歐斯年度最殺價！網友激推「NO.1神露」肌膚救星一瓶不到300必須買爆

狂賀中華隊奪冠！三商炸雞「炸雞桶買1送1」限時開跑

胡宇威釋放真實自己　特窖陳高豐富獨特滋味男神品味獨一無二

美國Honda「漆面剝落」面臨集體訴訟　前一次曾付天價和解金　

人氣女歌手不續約遭冷凍！發文疑吐苦水「好想躺平」網湧入打氣

瘋12強！詐團情侶檔車上緊盯台日大戰　抬頭驚見被警察包圍了

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.27～12.3

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.27～12.3

中華隊話題選手TOP10！　「台灣英雄」IG一次看

小白貓2樓墜落「嘴裂開爆血」無助路邊徘徊　康復後找到溫暖歸宿

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.27～12.3

【瑪法達星座運勢】射手座　11.27～12.3

SOGO攜瑪利亞基金會耶誕點燈　今年業績拚微幅成長

不要命畫面曝！台東女龜速鬼切　連人帶車遭拖板車輾…命大僅骨折

消費熱門新聞

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

賀中華隊奪冠！三商炸雞買1送1限時吃

全家發熱衣、咖啡限5天「買1送1」

好市多黑五「第2波優惠」懶人包

好市多「黑五第3波優惠」看這裡

黑五女神NO.1神露一瓶不到300

7-11開賣台版超商栗子提拉米蘇

7-11開出5張千萬發票！幸運門市曝光

好市多「黑五第3波優惠」搶先看

全家開出9組發票大獎！幸運門市曝光

水晶生肖蛇年金高為您預約2025好運

必勝客年末限定2大新品開吃！

OKmart開出頭獎發票！只花25元就中

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮

更多熱門

相關新聞

好市多「黑五第3波優惠」看這裡

好市多「黑五第3波優惠」看這裡

好市多（Costco）黑色購物節今（27日）邁入第3天，業者昨日在臉書搶先曝光亮點優惠商品，其中3C電器「飛利浦75吋顯示器」可省下6900元、「飛利浦SONICARE 充電式護齦音波牙刷組」省900元，而生活廚房家電像是微波氣炸烤箱、美式研磨咖啡機都有特價。會員必買的「LISTERINE李施德霖 全效無酒精漱口水」也有折扣，可把握機會補貨囤一波！

好市多「黑五第3波優惠」搶先看

好市多「黑五第3波優惠」搶先看

好市多黑五「第2波優惠」懶人包

好市多黑五「第2波優惠」懶人包

好市多黑五第2波優惠搶先看！金條、顯示器省上萬

好市多黑五第2波優惠搶先看！金條、顯示器省上萬

好市多黑五首日優惠懶人包！保暖衣被折上千

好市多黑五首日優惠懶人包！保暖衣被折上千

關鍵字：

好市多黑五購物節好市多黑色購物週黑色購物週好市多黑五

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

小S溝通老公「想開放性關係」

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面