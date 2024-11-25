台灣英雄有機會納入運動部！　卓榮泰：希望國手提出最該改善的地方

▲行政院長卓榮泰接受專訪。（圖／翻攝Yahoo TV《齊有此理》）

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，創下台灣棒球史上最佳紀錄。對此，行政院長卓榮泰今（25日）表示，不管稱呼中華隊或台灣隊，昨天大家都高興成一片，如果要強迫一定要叫什麼，反而是給選手壓力，大家應該要開闊心胸。他也提到，關於運動部籌設，設置50、60位諮詢委員，包括大家尊敬的選手都有納入，將來成立後，希望現役國手跟教練提供最應該改善的地方，所以未來會有相當大考量，納入一些大家熟悉的台灣英雄。

卓榮泰於Yahoo TV節目《齊有此理》表示，昨天晚上自己當然有看棒球，也非常激動。被問到看比賽的賴總統為什麼很平靜？他認為，中華隊曾總教練也很平靜，所以越專業的人、越內行的人、越看門道的人越平靜，因為知道現在的發展與下個趨勢的預測。

卓榮泰認為，昨天不管稱呼中華隊、中華台北或台灣隊，大家都高興成一片，這就是活生生的例子，如果要強迫運動選手一定要叫什麼，反而是給選手們壓力，因為有些人想這樣，有些人不這樣想，只能擴大成最大公約數，讓運動員放下心情為金牌去衝，大家應該要更開闊心胸。

被問到「政府做了什麼安排歡迎台灣英雄」？卓榮泰表示，今晚他們會凱旋歸國，依照奧運慣例，總統已經下令F16伴飛，這是非常崇高的榮耀，每個選手從窗外看到F16在旁邊飛行，又是另外一種興奮。

卓榮泰提到，明天賴清德總統會接見，下午會有一個英雄大遊行，中午行政院也會特別設午宴，慰勞感謝他們，這都是比照奧運的最高規格。

針對「運動部進度」，卓榮泰指出，行政院已經把運動部組織章程送到立法院了，整個組織要調整、要增加，這應該是這個會期以來，全社會最高的共識。對這個法案的內容有任何意見，自己都當作是為了做得更好，讓明年掛牌設立時，成為一個全新的運動部，讓大家願意付出。

卓榮泰認為，未來全民運動、國際競技還有運動產業，都會是重要支柱，這個產業一旦發達起來，要的不僅是全民參與運動，或是在國際上拿到好成績，而是讓運動員、教練、一般企業可以加入進來，很多的力量讓它成為新興產業。

被問到「運動部延攬好手」，卓榮泰說，這些好手，包括現役國手、教練、教授、一些後勤單位， 行政院在運動部籌設過程中，除了有自己的籌設小組，也有諮詢小組，委員會中有50、60位委員，包括李洋，這些大家敬愛尊敬的運動選手納入，讓他們先在諮詢委員會中提供意見、熟悉運作，將來在運動部成立後，會有很多的機會。

最後卓榮泰強調，希望除了公務的、學術的交流，當然還有現役國手跟教練提供，最應該改變改善的地方，所以將來在整個運動部構想中，會有相當大的考量，納入一些現役大家熟悉的台灣英雄。

▼體育發展部諮詢委員首次會議。（圖／行政院提供）