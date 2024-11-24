台南實在太狂！　黃偉哲開放市立棒球場為台灣英雄應援

▲台南市長黃偉哲為了讓更多民眾一起參與，24日宣布將開放台南市立棒球場，邀請大家一起為台灣隊加油吶喊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

世界12強棒球冠軍戰將在今晚開打，台南市政府原轉播場地永華國民運動中心，在23日晚上台日大戰就已爆棚，台南市長黃偉哲為了讓更多民眾一起參與，24日宣布將開放台南市立棒球場，邀請大家一起為台灣隊加油吶喊。

黃偉哲稍早在臉書宣布：「WBSC冠軍戰擴大應援 ！市立棒球場今晚開放！台南的球迷實在太熱情，為了讓更多的市民朋友一起參與這令人熱血沸騰的一刻，我們開放市立棒球場讓民眾入場，一起在觀眾席為台灣加油應援。」黃偉哲表示，這幾天網友不停敲碗，為了讓更多市民一起參與台灣棒球史上重要的時刻，特別開放市立棒球場讓民眾一起在觀眾席，為台灣英雄一起加油喝采。

貼文一出引起網友熱烈回響，因為台南市唯一開放市立棒球場入場的縣市「昨天許願今天實現，市長太讚了」、「等市長這句話很久了」、「市長實在是太棒了」、「台南真的好幸福」

今晚台南市同步有四地轉播，分別在台南市永華國民運動中心、後火車站大遠百、台南市立棒球場、新營南瀛綠都心公園，為民眾提供多個選擇為台灣隊加油。