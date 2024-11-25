便當盒買1送1！台鐵推中華隊奪冠優惠　限時3天門市打9折

▲台鐵限定商品買1送1、實體門市文創商品9折等優惠活動，今日起開跑限時3天。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，全台歡慶，台鐵公司今宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1，以及實體門市文創商品9折等優惠活動，海風、山嵐陶瓷保溫提袋組買1送1，每組售價999元。

台鐵公司指出，台鐵夢工場網路商店限時狂歡買1送1品項，包括「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒售價399元，限量50組；「DR1000」方形便當空盒售價550元，限量150組。

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▲▼海風、山嵐陶瓷保溫提袋組買1送1。（圖／台鐵公司提供）

莒光號、藍皮列車、EMU3000型、EMU900型列車收納箱椅售價599元，四款任選，共計限量100組。特定門市推出海風與山嵐陶瓷保溫提袋組買1送1，每組售價999元，限量100組，地點位於台鐵便當台北2、4、5號店及松山夢工場、南港夢工場。

台鐵公司表示，11月25日至11月27日止限時3天，史無前例限定商品破盤買1送1，及門市文創商品9折活動（不含便當及特價商品），將最高品質獻給國人。

▲「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒買一送一，限量50組，限時3天。（圖／台鐵公司提供）