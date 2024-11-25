中華隊金牌英雄太帥！中市府一招教你免費拿「全隊簽名球」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，台中市政府購物節抽獎品之一就是全隊簽名球，瞬間成為夢幻逸品。（圖／記者李毓康攝）



記者游瓊華／台中報導

世界棒球12強賽，中華隊上演史詩級的突襲，一路闖進金牌戰，且擊敗宿敵日本隊，斬斷日本連勝紀錄，更為台灣首度拿下3大國際賽第一座冠軍獎盃。中華隊全員也成全民英雄，其周邊商品更是搶手，其全隊簽名球更成為夢幻逸品。台中市政府透露，民眾若想要免費拿到，只要參加台中市政府購物節活動，登錄在台中合法店家消費的發票，就有機會抽到世界12強中華隊全隊簽名球！

台中市政府舉辦購物節活動，自10月24日至12月25日在台中消費，即可憑發票透過「台中購物節App」或 「台中通App」登錄發票參加抽獎，活動期間設有天天抽、週週抽及月月抽等抽獎機會，此次也抽出世界12強正式賽賽事門票，以及世界12強中華隊全隊簽名球及賽事周邊紀念商品等。

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據了解，目前包括應援外套2件、毛巾4條、球衣2件以及賽事紀念球2顆等都已經通通抽出，但唯一1顆中華隊全隊簽名球尚未抽出，抽獎時間點還未拍板定案，球迷們可得把握機會。

經發局表示，全國的朋友都能透過台中購物節活動參與其中，只需下載、註冊台中通APP成為會員，點擊進入購物節活動登錄；另外民眾只要在12月25日前，在台中市合法店家消費並取得統一發票、或於參與購物節活動的免用統一發票店家消費並取得收據，就可以在台中通暨購物節APP及台中購物節網站登錄消費金額參與抽獎；登錄金額累計滿500元即可得到1組抽獎序號，累計1000元可得到2組抽獎序號，以此類推，每筆消費可得抽獎序號組數上限為400組。