連續性侵前女友！恐怖情人喊：喜歡你哭的表情　判囚4年10月定讞

▲蒙古籍男子因持有前女友家中鑰匙，自行進入房間內，多次侵犯前女友。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

蒙古籍大學生阿文（化名），來台求學時，與同為蒙古籍的女大生小芊（化名）交往成為男女朋友。小芊有意分手，但阿文不願，竟在去年2、3月間，三度在2人租屋處侵犯小芊，還說：「我喜歡你哭的時候...我喜歡你當下的臉部表情」。最高法院審理後，將阿文判刑4年10月定讞，服刑完畢驅逐出境。

判決指出，阿文、小芊2人同為台中某大學的蒙古籍學生，2人來台前不認識，但因為同為蒙古籍又在台求學，在2022年4月間發展成男女朋友。但2人交往不到一年，案發前小芊就已經提出分手。而本案發生在2人分手後半個月。

由於交往時2人同居，阿文持有小芊住處的鑰匙。分手後還來不及換鎖頭，阿文也就自行持鑰匙出入小芊住處。案發當天凌晨零點46分左右，阿文進入房間後，發現小芊正在收拾行李，要到高雄找友人遊玩。阿文吃醋，懷疑小芊到高雄找其他男人，最後竟不顧小芊拒絕，強壓小芊在床上，性侵得逞。阿文完事後，竟對著哭泣的小芊說：「我喜歡你哭的時候，當你哭泣、受折磨、受傷時，我喜歡你當下的臉部表情。」

過了兩天，凌晨0時39分小芊自高雄返回住處，當時阿文正在房間內，隨即詢問是否與其他男人見面，小芊不回應。阿文又色心大起，脫光小芊衣物後，強吻小芊私密處，甚至還出牙齒啃咬，小芊當下認為「他好像是要做記號一樣」，阿文發洩完後說「你不能去認識其他新的男人了，因為我在你的身體上做記號了。」最後因小芊極力反抗又揚言報警，阿文才悻悻然離去。

隔天凌晨0時，阿文又進入小芊住處，見到小芊僅穿著長版T恤，又開始強吻小芊，並伸手撫摸小芊私密處。小芊不斷拒絕，最後放聲尖叫，阿文擔心遭發現，趕緊罷手離開。小芊在朋友建議下報警、驗傷，最後對阿文提告。檢方偵辦後，對阿文提起公訴。

案件進入法院審理程序，阿文否認犯案，辯稱2人雖然分手，但他知道小芊仍愛著自己。檢方起訴的犯罪事實中，第一次行為是小芊主動口交，之後才發生關係。第二次行為是他看到小芊旅行回來有點累，才主動親吻求愛，留下吻痕後小芊態度才突然轉變，他才離開。第三次行為則是他懷疑小芊發現他在其他交友網站上偷吃別的女子，所以才會生氣；而他不知如何解釋，所以才先行離開。

對於阿文的辯詞，法院不採信，經過比對小芊與友人的供詞後，認為阿文確實3度侵犯小芊。第一個行為成立性侵既遂、第二個行為則是性侵未遂，第三個行為構成強制猥褻罪嫌。一二審法院均將阿文判處有期徒刑4年10月、執行完畢後驅逐出境。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。