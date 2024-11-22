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棒球教練4度性侵！小球員崩潰求轉學「還是要我死？」法院重判12年

▲▼棒球,手套,球,投接球,草地,運動。（圖／翻攝自pixabay）

▲南部某國中男生從小打棒球，卻因遭教練性侵放棄棒球夢想。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

南部一名33歲男子阿隆(化名)在國小、國中擔任棒球教練，從男學生小浩(化名)小學時，就指導他打棒球，不料升上國一時，阿隆卻對小浩伸狼爪，性侵他4次，導致夢想當選手的小浩放棄棒球，甚至以死逼迫媽媽協助轉學。法院審理，判阿隆性侵小浩4次，處12年徒刑。阿隆事後不服上訴，但仍遭台南高分院駁回。

判決指出，阿隆出身屏東，大學時期是某科大棒球隊成員，畢業後在嘉義縣的一所國中及國小擔任棒球教練，小浩則是自國小開始就參加棒球校隊，並在升上國中後繼續接受阿隆的指導。然而，在2019到2021年間，阿隆卻利用教練的權勢，在他的租屋處及汽車旅館對小浩進行了多次性侵。

小浩多次遭侵犯相當崩潰，為了避開阿隆只能放棄棒球，但想退出球隊卻退不掉，轉而央求媽媽讓他轉學，但他不願意說出原因，只喊「妳就幫我轉就對了，還是要等到我死掉妳才要幫我轉」，而後在辦理轉學手續時，經兄姊再度詢問為何想轉學，小浩才吐露實情，並由哥哥向學校揭發阿隆犯行。

嘉義地院審理時，阿隆一直否認犯行，並質疑相關證人證詞及精神鑑定結果，但根據被害人及相關證人的證述、校方性平會調查內容、測謊結果、精神鑑定報告，法官認定阿隆的犯行明確，並認定小浩因擔心影響所熱愛的棒球隊訓練，才屈從、隱忍阿隆的犯行。最後，阿隆被判處12年有期徒刑。

阿隆不服判決，上訴至台南高分院，審理期間他依然不認罪，且再次質疑相關證人證詞和精神鑑定結果，但高分院合議庭認為一審的認事及用法均無違失，因此駁回上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

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