噁男大生捷運偷拍制服妹裙底「資料夾標校名分類」　法官重判4年

▲台北劉姓男大生偷拍制服女學生裙底，還在資料夾打校名縮寫分類影片。（示意圖，非本案當事人／取自圖庫photoAC）

記者郭玗潔／台北報導

台北劉姓男大生趁著上下學時段，在捷運鎖定穿著制服的國、高中女學生，用手機偷錄她們裙底風光，還以校名作為資料夾名稱，將偷拍影片分類收藏在手機中。去年9月劉男再度前往捷運站作案，當場被一名路過的女老師發現，報警處理。全案經台北地院審理，法官依犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，處4年徒刑。可上訴。

判決指出，劉男於去年9月14日早上7時許前往台北某捷運站，在乘坐出口電扶梯時，見前方有穿制服的高中女學生小花(化名)，竟拿出手機偷錄她裙底，幸好一名女老師路過，當場喝叱劉男並報警處理，警方到場查扣劉男手機，發現手機內除了小花的影片，還有不少其他女學生的偷拍片。

全案審理時，劉男雖承認偷錄女學生裙底風光，但辯稱雖看到小花穿白上衣、黑裙，但不確定是否為制服，也沒注意到小花身上有任何校徽，而且他現在是大學生，有很多同學參加活動時也會穿高中制服，所以他不覺得穿制服就是未成年，也可能在角色扮演，而他手機雖然都是女生的私密錄影，但大部分都是從網路下載的，不是他拍的。

法官勘驗監視器，認為案發時小花穿著白色上衣及黑色百褶裙，和許多中學制服樣式吻合，且當時為上學時段，附近就有許多穿同樣制服、背一樣書包的學生，劉男理應知道小花是中學生。

法官指出，劉男手機內設有許多「○○SH」「○○JH」資料夾，（即「國中」junior high school的縮寫JH；高中senior high school的縮寫SH），裡面存了許多制服女學生的裙底偷拍片，並按照國、高中校名分類，按照影片檔名看來，也都是劉男所拍攝，其中包含和小花同校的受害者，可見劉男清楚知道小花為高中生還偷拍，審酌他已拿出12萬和小花和解，依犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，處4年徒刑。可上訴。