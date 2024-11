特地返鄉參加婚禮　男上台送新郎禮物「突然站不穩」心臟驟停亡

▲男子無預警突然死亡。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度安得拉邦當地婚禮傳出離奇命案,一名男子開心參加朋友婚禮,當他上台把禮物送給新郎和新娘時,站在一旁的他突然往旁邊倒下,嚇得在場賓客趕緊上前幫助扶住,心臟驟停死亡。

事件發生在安得拉邦卡努爾市(Kurnool)佩努馬達村(Penumada)一場婚禮中,男子突然死亡的影片在網路上流傳。影片中可看到,這名叫做瓦西姆(Vamsi)的男子在舞台上,送給新人一個禮物,當新郎興奮拆禮物時,其他賓客也都在旁圍觀,沒想到瓦西姆突然倒下。

A joyful occasion turned tragic when a man suffered a fatal heart attack on stage while presenting a wedding gift to his friend.



The incident occurred in Penumada village of Krishnagiri mandal of Kurnool district, Andhra Pradesh. The deceased has been identified as Vamsi who… pic.twitter.com/3k3R0QN7Kp