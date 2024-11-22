特地返鄉參加婚禮　男上台送新郎禮物「突然站不穩」心臟驟停亡

▲男子無預警突然死亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度安得拉邦當地婚禮傳出離奇命案，一名男子開心參加朋友婚禮，當他上台把禮物送給新郎和新娘時，站在一旁的他突然往旁邊倒下，嚇得在場賓客趕緊上前幫助扶住，心臟驟停死亡。

事件發生在安得拉邦卡努爾市(Kurnool)佩努馬達村(Penumada)一場婚禮中，男子突然死亡的影片在網路上流傳。影片中可看到，這名叫做瓦西姆(Vamsi)的男子在舞台上，送給新人一個禮物，當新郎興奮拆禮物時，其他賓客也都在旁圍觀，沒想到瓦西姆突然倒下。

A joyful occasion turned tragic when a man suffered a fatal heart attack on stage while presenting a wedding gift to his friend.



The incident occurred in Penumada village of Krishnagiri mandal of Kurnool district, Andhra Pradesh. The deceased has been identified as Vamsi who… pic.twitter.com/3k3R0QN7Kp — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) November 21, 2024

其他人察覺瓦西姆異狀，立即上前扶住他，然而瓦西姆卻已經失去意識，緊急將他送到市政府醫院，被醫生宣告已經死亡。

當地媒體指出，瓦西姆平時在邦加羅爾(Bengaluru)的亞馬遜工廠工作，當天特地長途返鄉來幫好友慶祝。醫生表示，現代人由於時常久坐、生活壓力大、糖尿病、空氣汙染、激烈運動、不當用類固醇等原因，導致年輕人心臟病發病率增加。