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高雄男找兄弟性侵爛醉女友！「謝謝很舒服」對話露餡了

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲男子與女友在家中喝酒，眼見女友喝醉，竟找好兄弟來性侵她。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名男子阿強（化名）與女友小琳（化名）同居，某天2人飲酒後，小琳不省人事，怎料阿強竟找來自己的好兄弟性侵對方，直到後來小琳發現「大嫂後面有醒來嗎」等對話，全案才曝光。高雄地院審理後，依照共同犯乘機性交罪，判阿強4年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿強與小琳原先是情侶關係，2人一起居住在高雄鳳山一處房屋。2023年2月某天的深夜，阿強與小琳在住處飲酒，期間小琳因為不勝酒力，沉沉睡了過去。

怎料阿強眼見女友昏睡，竟動手脫掉對方的衣物，並且透過通訊軟體，找了好兄弟來同樂，並在小琳無意識的情況下，動手侵犯得逞。

▲▼示意圖,性侵,焦慮,壞,蕭條,危急,沮喪,絕望,心理,苦難,疼痛,害怕,情緒化,感覺（圖／123RF）

▲男子與女友在家中喝酒，眼見女友喝醉，竟找好兄弟來性侵她。（示意圖／123RF）

小琳對此完全不知情，直到2023年4月間，情侶倆發生爭執並分居，小琳在無意間查看了阿強的對話紀錄，發現她喝醉的當天，阿強曾透過通訊軟體，找了好兄弟來家中，事後好兄弟還傳送「今天謝謝，很舒服，大嫂後面有醒來嗎」等話語，才驚覺事情不對勁。

經過再三逼問，阿強才終於坦承，確實有找好兄弟來「欣賞裸體」，不過是因為小琳曾說過「可以接受3P」，他才會發出邀請，且好兄弟因為起不了生理反應，最終不了了之，並無發生性關係。過程中阿強也不斷向小琳致歉，坦言自己做錯了、希望能夠挽回對方。

阿強挨告以後，則換了另一套說法，指稱是因為他約砲被小琳發現，為了挽回這段感情，才會開始順著小琳的意思修正說詞，當天僅有找好兄弟來欣賞裸體，而沒有真的發生性行為。

不過，高雄地院法官認為，從阿強的證詞來看，可以知道邀請好兄弟到場，就是為了發生性交行為，在案發以前，阿強的好兄弟就知道小琳喝醉，觀看裸體的目的應該了然於心。且事後阿強的好兄弟還透過通訊軟體致謝，按照對話脈絡、一般男性性高潮的經驗，應可認定好兄弟有與小琳發生性關係。

因此，法官並不採信阿強的說法，案件事證明確，最終依照共同犯乘機性交罪，判處阿強4年有期徒刑，全案仍可上訴。

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