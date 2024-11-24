老翁「迷昏妻子」邀72男性侵震驚法國　數萬人上街示威

▲法國各大城市數萬人走上街頭，抗議針對女性的暴力事件。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國主要城市23日發起大規模示威，包括首都巴黎、南部城市馬賽（Marseille）等，數萬人走上街頭抗議針對女性的暴力行為，敦促法國要從集體性侵案件之中吸取教訓。

法新社報導，法國男子多明尼克（Dominique Pelicot）在長達10年期間對妻子吉賽兒（Gisele Pelicot）下藥，供數十名陌生人性侵，震驚法國社會，消息登上各國媒體版面。此案現已進入最後審判階段，法國檢察官將於近日要求南部城市亞維儂（Avignon）法院對51名男子判刑，包括多明尼克與數十名接受多明尼克邀請前往他住處性侵吉賽兒的涉案男子。

已知多明尼克涉嫌邀請72名男子性侵吉賽兒，但只有50人被逮。據報多明尼克會在他們犯案後為吉賽兒清理身體，且為避免吉賽兒在過程中醒來，還會要求他們確保自己的手是溫暖的、不讓她聞到香水或菸味。檢方指控，他透過網站招募男性性侵妻子，還拍下虐待過程，其餘50名被控性侵的男性也正接受審判。

這場示威抗議活動由400多個團體組織共同發起，光是首都巴黎就有上萬人走上街頭，參加者大部分是女性，但也可見部分孩童與男性現身集會現場。其他大城市也展開動員，南部城市馬賽、東北部城市里爾（Lille）、西北部城市勒恩（Rennes）都出現人潮。

西部安德爾-羅亞爾省民選官員普洛（Peggy Plou）指出，越多人走上街頭，就越能引起他人注目，「這是每個人的事，不僅僅是女性的事」。在巴黎，警方稱活動人數約1萬2500人，發起團體宣稱有8萬人參加；在法國各地，警方稱有3.5萬人現身，發起單位則稱多達10萬人。

▼光是首都巴黎有上萬人走上街頭，參加者大部分是女性。（圖／路透）