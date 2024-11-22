兒子失戀想幫他打氣　誇張爸聘2女買春「逼13歲兒開房初體驗」

▲誇張爸竟然幫兒子開房，強迫對方買春。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名父親為了幫失戀的13歲兒子打氣，竟然安排2名性工作者到旅館房間，把兒子嚇了一大跳，當兒子拒絕發生性行為時，他還勸兒子「別傻了」，近來在法庭上堅稱自己是一個好父親。

事件發生在倫敦東南部郊區布羅姆利(Bromley)一間旅館中，一名父親竟然為13歲兒子安排了2名性工作者到房間，還試圖讓兒子嘗試毒品。

少年當時告訴父親，他不想吸毒也不想和這些女人發生性關係時，父親還罵他很傻，即使他生氣表示，「我才13歲而已，這一切都太荒謬了」，最後仍禁不住父親要求，勉強自己和一名26歲性工作者發生性關係，覺得很噁心。

法院資料指出，當2名性工作者抵達時，父親謊騙她們兒子已經18歲，完事後付給2人各150英鎊（約台幣6,145元）。媽媽表示，她整晚都在傳簡訊和打電話，希望能知道兒子下落，直到凌晨4時，孩子的父親才回覆，她知道真相後直接帶兒子去報警。

本案日前在克洛敦(Croydon)法院開庭，被控告的父親在法庭上強調，自己是一個好父親，是因為兒子剛和女友分手，想為他打氣、讓他體驗人生才會這樣做，最後被判刑4年，警方還將對他申請長達10年的性傷害預防令(SHPO)，禁止他未來在無人監督的情況下接觸兒童。

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