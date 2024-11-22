　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兒子失戀想幫他打氣　誇張爸聘2女買春「逼13歲兒開房初體驗」

▲旅館,飯店,住宿,雙人床,蜜月,度假村房間示意圖。（圖／CFP）

▲誇張爸竟然幫兒子開房，強迫對方買春。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名父親為了幫失戀的13歲兒子打氣，竟然安排2名性工作者到旅館房間，把兒子嚇了一大跳，當兒子拒絕發生性行為時，他還勸兒子「別傻了」，近來在法庭上堅稱自己是一個好父親。

事件發生在倫敦東南部郊區布羅姆利(Bromley)一間旅館中，一名父親竟然為13歲兒子安排了2名性工作者到房間，還試圖讓兒子嘗試毒品。

少年當時告訴父親，他不想吸毒也不想和這些女人發生性關係時，父親還罵他很傻，即使他生氣表示，「我才13歲而已，這一切都太荒謬了」，最後仍禁不住父親要求，勉強自己和一名26歲性工作者發生性關係，覺得很噁心。

法院資料指出，當2名性工作者抵達時，父親謊騙她們兒子已經18歲，完事後付給2人各150英鎊（約台幣6,145元）。媽媽表示，她整晚都在傳簡訊和打電話，希望能知道兒子下落，直到凌晨4時，孩子的父親才回覆，她知道真相後直接帶兒子去報警。

本案日前在克洛敦(Croydon)法院開庭，被控告的父親在法庭上強調，自己是一個好父親，是因為兒子剛和女友分手，想為他打氣、讓他體驗人生才會這樣做，最後被判刑4年，警方還將對他申請長達10年的性傷害預防令(SHPO)，禁止他未來在無人監督的情況下接觸兒童。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／台美大戰！最新戰況解析　聊天室集氣TEAM TAI
快訊／滿壘中計！江坤宇自責說「雞排」　3局0比0
陳傑憲太火燙！　連6戰安打成台灣第一人
快訊／陳傑憲挨球吻！　引爆全場噓聲
快訊／陳柏清再飆K凍結跑者！　2局0比0
「12強台灣應援太吵了」！敵對球員女友：現在還不習慣
快訊／陳柏清飆K解危！打者飆罵發Q　台灣首局0比0

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

訂購披薩給錯口味　暴怒夫妻把店員開膛剖腹「小腸露出」爆血

上網「覺得A片場景好眼熟」 　女驚嚇發現狗保母「在她家拍片」

情侶救街貓回家　2年後「同地點又冒出小貓」傻：叫兄弟一起住？

24歲女網紅「車上自拍熱舞影片」意外摔倒　瞬間被撞奪命畫面曝

變態警路上故意攔檢正妹　拿走手機「搜出自拍裸照」收藏

無法接受飼主「亂安樂死寵物」　獸醫身亡媽崩潰：對他打擊很大

和同事開玩笑「中大獎就辭職」　女「發財夢成真」爽中3千多萬元

俄「極音速中程飛彈」首次投入戰爭　澤倫斯基：嚴重升級

巴基斯坦重大襲擊！　什葉派穆斯林車隊「遭槍手狂轟」至少42死

北韓高階軍官赴俄作戰重傷！　遇烏軍用12枚「暴風影」飛彈空襲

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒　台人笑了XD

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

在東京巨蛋內一起用聲音告訴世界 #台灣最強

俄「極音速中程飛彈」首次投入戰爭　澤倫斯基：嚴重升級

巴基斯坦重大襲擊！　什葉派穆斯林車隊「遭槍手狂轟」至少42死

北韓高階軍官赴俄作戰重傷！　遇烏軍用12枚「暴風影」飛彈空襲

試用新吹風機突然爆炸　37歲女雙手被炸爛「失去手指手掌」

替吉力吉撈正名！超長片假名播報員吃螺絲　原民團籲用正確發音

好市多新分店人潮爆滿！提前「凌晨4點半」開幕　頭香3天前就排隊

兒子失戀想幫他打氣　誇張爸聘2女買春「逼13歲兒開房初體驗」

毒蜥蜴「口水」能偵測腫瘤！醫學診斷創新突破　減緩副作用

79歲空嬤受傷！阻止「失控男客」強開機艙門遭毆　緊急送醫　

恐怖亂流！女乘客被拋飛「頭撞天花板」　他悚憶：以為會死

三重工地吊塔驚傳掉落！　新北市府：要求包商即刻停工

2024MAMA／攝影師撞到TWS！　平均18歲女團「全麥唱跳」超級穩

守護神成功救援無數受害者　嘉市吳禎原獲頒婦幼工作貢獻獎

一賣就是70個年頭！鹽埕切仔麵老店　豬大骨熬煮湯米粉超鮮甜

祖雄攜愛女攝影棚首度亮相　要讓女兒從小就會三種語言

快訊／公務員輕生案！　新北檢「急赴勞動部調資料」查霸凌

俄「極音速中程飛彈」首次投入戰爭　澤倫斯基：嚴重升級

富藍戈12強好投尋新東家？瞄準日職：已找養樂多好友打聽

正崴BBU產品送樣認證　漲停委買1.7萬張

高雄男橋頭走到屏東「又累又餓」　警提供泡麵、車資助返家

國際熱門新聞

「穿白襪」在日本街頭散步　結果嚇傻

驚悚影片慎入！工人誤入機械區「瞬間爆頭」被壓扁

俄外交部發言人記者會突接電話封口

裸女衝球場甩奶狂奔　現場維安竟沒帶下場

蓋茲爆買春　宣布退出司法部長提名

美股「川普行情」收紅461點　台積電ADR漲1.53%

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

即／川普宣布：司法部長改由「她」出任

開戰以來首度　俄射洲際彈道飛彈襲烏

以總理、哈瑪斯領袖涉戰爭罪　國際刑事法院發逮捕令

烏駐英大使稱「三戰」已開始　中國遭點名

普丁：在烏克蘭成功實戰試射新型極音速飛彈

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

美國拒接受納坦雅胡逮捕令　義稱需遵守

更多熱門

相關新聞

福特歐洲裁員4000人

福特歐洲裁員4000人

福特（Ford）近年來面臨歐洲乘用車部門巨額財務虧損、電動車需求低於預期且競爭激烈，傳出將自明年起減少德國科隆工廠的工作量、減少Explorer、Capri電動車的產能，同時計劃在2027年裁員4,000名員工，裁員主要多在德國、英國。

獨／6歲女坐酒駕父機車枉死　母奔200公里認屍

獨／6歲女坐酒駕父機車枉死　母奔200公里認屍

彭博：烏克蘭首度對俄境內發射英國「暴風影」飛彈

彭博：烏克蘭首度對俄境內發射英國「暴風影」飛彈

無法接受飼主「亂安樂死寵物」　獸醫身亡

無法接受飼主「亂安樂死寵物」　獸醫身亡

Jaguar「新品牌識別」曝光

Jaguar「新品牌識別」曝光

關鍵字：

買春父親性工作者兒子英國倫敦Bromley

讀者迴響

熱門新聞

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

勞動部「輕生員工」遺書有2份　1份不到百字

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈四棒

謝宜容送3萬愛馬仕絲巾？黃益中還原真相

台灣隊長陳傑憲挨球吻！引爆全場噓聲

王浩宇：謝宜容會安穩幹到退休領終身俸

酒店愛滋妹上新聞！北市男性篩檢大增

「來不及放進去」男友就彎了！妹子狂弄半年崩潰

《全明星》男星宣佈退圈　3小時後又喊「假的」挨轟

即／台南工地機具傾倒壓工人　頭皮外翻送醫不治

勞動部霸凌案死者母淚崩：別再官官相護

更多

最夯影音

更多

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面