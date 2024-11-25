陸「格鬥女中醫」KO對手奪冠　俱樂部館長曝：平時是靦腆的小姑娘

記者魏有德／綜合報導

2024年UFC格鬥之夜澳門站23日舉行女子草量級決賽，由石銘與馮蕭燦上演中國內戰的戲碼，最終，由石銘在過程中一腳「高掃」踢中馮瀟燦，直接將馮瀟燦「KO」，奪下冠軍，成功簽約UFC。值得注意的是，拿下冠軍的石銘其實是一名「女中醫」，平時在醫院「坐班」，只有部分同事知道，她在休息時才會參加格鬥賽。

▲大陸最強「格鬥女中醫」UFC賽事KO對手奪冠。（圖／翻攝微博，下同）

《新聞晨報》報導，針灸醫生這一職業讓石銘在下擂台後的生活中有了一份穩定的收入，她認為這很有意思，也更有意義，中醫針灸不但可以幫助她的病人解除痛苦，還可以幫助自己和隊友受傷後能得到很好的治療，「作為Z時代的一員，她希望能有更多的年輕人參與到格鬥運動，感受格鬥的快樂和中醫的神奇魅力。」

石銘任教的俱樂部館長朱先生表示，她是昆明某醫院的中醫針灸師，工作日早上要上班，格鬥訓練時對手全部都是男性，「她是一個很可愛的小姑娘，很靦腆、說話很溫柔。但是地面上的技術和體能非常強。」

公開資訊顯示，石銘出生於黑龍江，十三歲開始習武，同儕還幫她取了個很有江湖味的外號「十三妹」，她曾接受跆拳道、散打、摔跤等技能訓練，受同為中醫的爺爺影響，考上雲南中醫藥大學，選擇中醫針灸推拿專業。

賽後，石銘也很關心被她擊倒的對手馮瀟燦身體狀況，在檢查結果無虞後，讓她放下擔心的心。大陸知名女子綜合格鬥運動員張偉麗觀賽後也忍不住驚呼，「頭皮發麻！UFC直接評價石銘為名副其實最強老中醫。」